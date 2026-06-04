Le PSG devrait enregistrer une première déconvenue en vue du mercato estival avec le départ d’un de ses joueurs vers l’AS Monaco.

L’AS Monaco continue de miser sur la jeunesse. Réputé pour son excellent travail de développement des jeunes joueurs, le club de la Principauté serait sur le point de boucler une nouvelle opération prometteuse. Selon Africafoot, l’AS Monaco a trouvé un accord définitif pour recruter Aymen Assab, jeune milieu offensif du centre de formation du PSG. Une arrivée qui constituerait une petite déception pour le champion d’Europe, tant le joueur était considéré comme un élément à fort potentiel.

Une progression remarquée au PSG

Arrivé au PSG en 2021 après son passage à Villejuif, Aymen Assab a suivi un parcours linéaire au sein des différentes catégories de jeunes du club. Au fil des saisons, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus intéressants de sa génération. Cette année encore, il a confirmé ses qualités sous le maillot des U19 parisiens. Le jeune Marocain a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues entre le championnat National U19, la Coupe Gambardella et l’UEFA Youth League.

Son bilan de deux buts et cinq passes décisives ne reflète qu’une partie de son influence dans le jeu. L’intérêt monégasque n’a rien d’un hasard. Depuis plusieurs années, l’AS Monaco s’est imposée comme l’une des références européennes dans l’accompagnement des jeunes talents vers le football professionnel. Cette réputation aurait pesé dans la décision du joueur, qui voit dans ce transfert une opportunité idéale pour poursuivre sa progression.

Une nouvelle pépite marocaine à suivre

Le club du Rocher a d’ailleurs suivi son évolution pendant de longs mois avant d’accélérer les discussions et de parvenir à un accord. À seulement quelques années de ses débuts dans le football de formation, Aymen Assab poursuit une trajectoire particulièrement prometteuse.

Son arrivée à Monaco pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap et de se rapprocher progressivement du plus haut niveau. Pour le PSG, ce départ rappelle une nouvelle fois la difficulté de conserver l’ensemble des talents issus de son centre de formation. Pour Monaco, il s’agit au contraire d’un investissement sur l’avenir qui pourrait s’avérer particulièrement rentable dans les années à venir.