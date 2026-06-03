La méthode dure de Luis Campos au PSG ne serait pas qu’une légende, Rayan Cherki pourrait en témoigner…

Le PSG est souvent associé aux grands transferts, mais certaines opérations avortées laissent parfois des traces durables en coulisses. C’est notamment le cas du dossier Rayan Cherki, qui refait surface à travers une révélation particulièrement marquante. Selon Le Parisien, le PSG avait trouvé un accord avec le jeune talent formé à l’OL il y a deux ans. Tout semblait alors réuni pour voir l’un des plus grands espoirs du football français rejoindre la capitale mais le scénario aurait rapidement basculé.

Campos n’aurait pas apprécié le double jeu

Alors que le PSG pensait avoir sécurisé l’arrivée du joueur, les dirigeants parisiens auraient découvert que Rayan Cherki poursuivait parallèlement des discussions avec le Borussia Dortmund. Une situation qui aurait profondément irrité Luis Campos. D’après plusieurs échos, le dirigeant portugais aurait immédiatement pris son téléphone pour contacter le joueur. L’échange aurait été particulièrement musclé. Campos aurait alors fait comprendre à Cherki qu’il ne porterait jamais le maillot parisien après cette situation jugée incompatible avec les règles de fonctionnement du club.

Cette anecdote vient renforcer la réputation de Luis Campos, connu pour sa franchise et son exigence dans les négociations. Depuis son arrivée au PSG, le dirigeant portugais a imposé une ligne de conduite claire : les joueurs ciblés doivent afficher une volonté totale de rejoindre le projet parisien.

Une méthode qui reflète le style Campos

Les hésitations ou les stratégies de négociation visant à faire monter les enchères sont généralement très mal perçues par le décideur portugais. Cette histoire illustre également l’évolution du PSG sur le marché des transferts. Longtemps considéré comme un club prêt à tout pour attirer les plus grands talents, Paris adopte désormais une approche beaucoup plus sélective. Luis Enrique et Luis Campos privilégient des joueurs totalement investis dans le projet collectif plutôt que des recrutements motivés uniquement par l’aspect financier ou le prestige. Le cas Cherki apparaît ainsi comme un exemple révélateur de cette nouvelle philosophie.