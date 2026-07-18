ASSE : la compo de Ian Cathro face au Servette FC en amical

L’ASSE poursuit sa préparation estivale ce samedi face au Servette FC. Voici le onze de départ concocté par Ian Cathro.

Le onze de départ de Ian Cathro a été dévoilé à l’occasion du match amical de l’ASSE face au Servette FC, qui se déroule à Genève. Le voici : Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Pedro – Bernauer, Csongvai – Baallal, Breum – Duffus, Stassin.