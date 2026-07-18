À LA UNE DU 18 JUIL 2026
[18:40]RC Lens Mercato : le coach du PSV clôture le dossier Armando Obispo
[18:26]OM : Jonathan Rowe dérape encore, loin de Marseille cette fois
[18:21]OL : Fonseca lance un onze attendu face au Slavia Prague
[18:20]RC Lens, OM, Stade Rennais : Lassine Sinayoko tout proche d’un transfert !
[18:16]OM, RC Lens, Rennes : Pablo Pagis donne déjà des regrets
[18:00]ASSE : la compo de Ian Cathro face au Servette FC en amical
[17:40]Stade Rennais Mercato : le plan B à Cresswell est connu, c’est un autre taulier de Ligue 1
[17:20]OM : Genesio a craqué pour deux attaquants, les supporters vont adorer
[17:00]RC Lens Mercato : un immense signal d’Odsonne Édouard pour le retour de Loïs Openda ?
[16:40]FC Nantes Mercato : gros coup de tonnerre pour la sixième recrue estivale

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : la compo de Ian Cathro face au Servette FC en amical

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 18:00

L’ASSE poursuit sa préparation estivale ce samedi face au Servette FC. Voici le onze de départ concocté par Ian Cathro.

Le onze de départ de Ian Cathro a été dévoilé à l’occasion du match amical de l’ASSE face au Servette FC, qui se déroule à Genève. Le voici : Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Pedro – Bernauer, Csongvai – Baallal, Breum – Duffus, Stassin.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot