ASSE : la compo de Ian Cathro face au Servette FC en amical

L’ASSE poursuit sa préparation estivale ce samedi face au Servette FC. Voici le onze de départ concocté par Ian Cathro.
Le onze de départ de Ian Cathro a été dévoilé à l’occasion du match amical de l’ASSE face au Servette FC, qui se déroule à Genève. Le voici : Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Pedro – Bernauer, Csongvai – Baallal, Breum – Duffus, Stassin.
🔛 Échauffement en cours à Genève !— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 18, 2026
Le XI pour débuter : Larsonneur, Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Pedro, Bernauer, Csongvai, Baallal, Breum, Stassin, Duffus. 👥 pic.twitter.com/umSQ5u4V9y