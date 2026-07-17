La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Déclassé au capitanat, Gautier Larsonneur (29 ans) a pris une décision forte au sujet de son avenir à l’ASSE.

Le retrait du brassard de capitaine n’a pas changé la détermination de Gautier Larsonneur. Au contraire. Selon Peuple Vert, le gardien de l’ASSE ne se cache pas derrière des excuses. Le gardien stéphanois aurait parfaitement identifié les insuffisances de sa dernière saison et reconnaîtrait ne pas avoir évolué à son meilleur niveau.

Larsonneur assume et veut repartir de l’avant

Loin de penser à un départ ou à une remise en question de son engagement, le joueur de 29 ans aurait pris une décision claire : redoubler d’efforts pour conserver sa place de numéro un. Le gardien de l’ASSE entend continuer à montrer l’exemple au quotidien, en étant l’un des premiers à arriver au centre d’entraînement et l’un des derniers à quitter les terrains.

L’arrivée de Mamour Ndiaye redistribue forcément les cartes au poste de gardien. Considéré comme l’un des grands espoirs sénégalais à son poste, le nouveau venu débarque avec l’ambition de gagner du temps de jeu. Même si Larsonneur conserve aujourd’hui une longueur d’avance dans la hiérarchie, la concurrence promet d’être bien plus intense que ces dernières saisons. Pour Ian Cathro, cette rivalité pourrait permettre aux deux gardiens d’élever leur niveau de performance.

Une cohabitation sous haute tension ?

Reste désormais à savoir comment se déroulera la cohabitation entre les deux hommes. Larsonneur possède un caractère affirmé et une forte personnalité, des qualités qui lui ont souvent permis de s’imposer dans un vestiaire. De son côté, Mamour Ndiaye est également décrit comme un gardien doté d’une grande confiance en lui et d’un tempérament compétiteur.

Les deux joueurs viseront naturellement la même place, ce qui promet une concurrence permanente tout au long de la saison. Pour l’ASSE, cette émulation pourrait finalement devenir un atout si elle reste au service du collectif. PV précise toutefois que 2026-2027 pourrait bien être sa dernière danse sous le maillot vert.