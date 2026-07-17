À LA UNE DU 18 JUIL 2026
[00:05]Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour Amoura ! 
[23:44]FC Barcelone Mercato : Deco a craqué sur un bourreau des Bleus au Mondial 
[23:23]Stade Rennais : Zidane aurait déjà repéré un crack de Haise pour les Bleus !
[23:02]OM : les 3 enseignements de la première réussie de Genesio face au Yamoussoukro FC 
[22:56]PSG, Leeds : Le dossier gardien prend une tournure inattendue
[22:48]OM Mercato : c’est officiel, Aubameyang quitte Marseille !
[22:40]ASSE : Cathro a offert un cadeau totalement inattendu à Larsonneur
[22:20]PSG Mercato : un cauchemar de l’OM pour remplacer Hakimi ? 
[22:00]PSG Mercato : après Ferran Torres, Luis Enrique a craqué pour un attaquant très mystérieux
[21:40]FC Nantes : deux renforts de taille pour Der Zakarian ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : déclassé, Larsonneur a pris une décision radicale pour son avenir

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 21:20
Gautier Larsonneur (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Déclassé au capitanat, Gautier Larsonneur (29 ans) a pris une décision forte au sujet de son avenir à l’ASSE. 

Le retrait du brassard de capitaine n’a pas changé la détermination de Gautier Larsonneur. Au contraire. Selon Peuple Vert, le gardien de l’ASSE ne se cache pas derrière des excuses. Le gardien stéphanois aurait parfaitement identifié les insuffisances de sa dernière saison et reconnaîtrait ne pas avoir évolué à son meilleur niveau.

Larsonneur assume et veut repartir de l’avant

Loin de penser à un départ ou à une remise en question de son engagement, le joueur de 29 ans aurait pris une décision claire : redoubler d’efforts pour conserver sa place de numéro un. Le gardien de l’ASSE entend continuer à montrer l’exemple au quotidien, en étant l’un des premiers à arriver au centre d’entraînement et l’un des derniers à quitter les terrains.

L’arrivée de Mamour Ndiaye redistribue forcément les cartes au poste de gardien. Considéré comme l’un des grands espoirs sénégalais à son poste, le nouveau venu débarque avec l’ambition de gagner du temps de jeu. Même si Larsonneur conserve aujourd’hui une longueur d’avance dans la hiérarchie, la concurrence promet d’être bien plus intense que ces dernières saisons. Pour Ian Cathro, cette rivalité pourrait permettre aux deux gardiens d’élever leur niveau de performance.

Une cohabitation sous haute tension ?

Reste désormais à savoir comment se déroulera la cohabitation entre les deux hommes. Larsonneur possède un caractère affirmé et une forte personnalité, des qualités qui lui ont souvent permis de s’imposer dans un vestiaire. De son côté, Mamour Ndiaye est également décrit comme un gardien doté d’une grande confiance en lui et d’un tempérament compétiteur.

Les deux joueurs viseront naturellement la même place, ce qui promet une concurrence permanente tout au long de la saison. Pour l’ASSE, cette émulation pourrait finalement devenir un atout si elle reste au service du collectif. PV précise toutefois que  2026-2027 pourrait bien être sa dernière danse sous le maillot vert. 

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot