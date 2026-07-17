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FRANCE

ASSE Mercato : c’est confirmé pour Lucas Stassin !

Par William Tertrin - 17 Juil 2026, 10:20

Courtisé en Angleterre et en Allemagne, Lucas Stassin attire désormais un nouveau prétendant de poids.

L’avenir de Lucas Stassin pourrait (devrait) s’écrire loin de Saint-Étienne. Après une saison compliquée sur le plan collectif avec l’ASSE, l’attaquant belge de 20 ans souhaiterait franchir un cap dès ce mercato estival afin de poursuivre sa progression et retrouver les faveurs de la sélection belge.

Si plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga suivent déjà de près son dossier, un nouvel acteur est désormais passé à l’offensive. Comme le confirme Fanatik, Galatasaray a mis en tête de liste le nom de Lucas Stassin pour renforcer son secteur offensif et apporter une alternative à Victor Osimhen. Le champion de Turquie, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, dispose d’un argument de poids avec la possibilité d’offrir au Stéphanois une exposition immédiate sur la scène européenne.

Stassin séduit par la Ligue des Champions ?

Pour autant, un départ vers la Süper Lig ne constituerait pas la priorité du buteur de l’ASSE. Le Belge privilégierait un transfert vers l’un des cinq grands championnats européens, même si la perspective de disputer la Ligue des Champions pourrait faire évoluer sa réflexion.

Consciente qu’il sera difficile de retenir son attaquant après avoir déjà repoussé des approches l’été dernier, l’ASSE se prépare à vivre un mercato agité. Si Galatasaray passe des renseignements à une offre concrète, le dossier Lucas Stassin pourrait rapidement s’accélérer dans les prochains jours.

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