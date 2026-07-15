ASSE : un renfort inattendu s’offre à Ian Cathro

Malgré l’élimination de la Serbie à l’Euro U19, Strahinja Stojković a affiché ses ambitions. Le jeune latéral droit de l’ASSE veut désormais transformer sa première année d’adaptation en véritable tremplin sous les ordres de Ian Cathro.

L’ASSE pourrait rapidement profiter de l’éclosion d’un joueur qui ne manque pas d’ambition. Présent avec la Serbie lors de l’Euro U19 disputé au Pays de Galles, Strahinja Stojković a profité de la compétition pour envoyer un message clair à son nouvel entraîneur, Ian Cathro.

Titulaire lors des deux premières rencontres de la Serbie face à l’Italie (0-2) et à l’Ukraine (1-2), le latéral droit de 19 ans s’est montré actif dans son couloir, se créant notamment deux occasions franches sur coups de pied arrêtés. Malgré l’élimination de sa sélection, le Stéphanois retient surtout l’expérience acquise à très haut niveau.

À l’issue du tournoi, Stojković n’a d’ailleurs pas caché son objectif pour la saison à venir avec les Verts, pour Mozzart Sport. « J’ai eu une saison d’adaptation en France. J’espère que ces quelques matchs m’aideront à m’imposer dans le club. Je suis convaincu que j’en suis capable. »

Une carte à jouer sous Ian Cathro

Arrivé à l’ASSE avec le statut de grand espoir du football serbe en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, Strahinja Stojković a vécu une première saison compliquée avec seulement 2 petits matchs disputés chez les pros. Le changement d’entraîneur et l’arrivée d’Ian Cathro pourront rebattre les cartes au sein de l’effectif stéphanois. Le technicien écossais, réputé pour faire confiance aux jeunes joueurs à fort potentiel, pourrait offrir au défenseur une place plus importante dans la rotation cette saison.

Le profil du Serbe correspond d’ailleurs aux exigences du nouveau coach : un latéral puissant, capable d’apporter offensivement tout en conservant une solide assise défensive. Lors de son arrivée à Saint-Étienne, le club mettait déjà en avant son potentiel et sa marge de progression, tandis que Horneland soulignait ses qualités athlétiques et sa capacité à répéter les efforts.

Un renfort déjà présent… mais prêt à exploser

L’ASSE n’a peut-être pas besoin de recruter un nouveau latéral droit. Si Strahinja Stojković confirme les promesses entrevues avec la sélection serbe, Ian Cathro pourrait bien tenir en interne un renfort de premier plan. Après une première saison consacrée à son adaptation au football français, le jeune défenseur estime être prêt à franchir un cap.

Pour les supporters stéphanois, cette déclaration sonne comme une promesse : celle d’un joueur déterminé à s’imposer sous le maillot vert et à devenir l’une des révélations de la saison.