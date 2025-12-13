À LA UNE DU 13 DéC 2025
[08:05]ASSE : Stassin de retour, Horneland a réglé son cas pour affronter Bastia
[07:48]PSG Mercato : Luis Enrique appelle à l’aide, une recrue à prix d’or l’attend l’été prochain
[07:30]Stade Rennais : Beye a déjà trouvé comment compenser un éventuel départ de Jacquet
[07:19]FC Nantes : un gros mercato ou la Ligue 2, les Kita se prennent un énorme ultimatum
[07:00]OGC Nice : Haise a déclenché un fiasco au mercato, un joueur du RC Lens impliqué
[06:00]ASSE Mercato : une recrue estivale inquiète de plus en plus
[23:00]ASSE : Ben Old latéral gauche, le pari d’Horneland fait débat
[22:41]Angers SCO – FC Nantes (4-1) : Kantari démarre par une claque, les notes des Canaris
[22:00]OM Mercato : la venue d’Abdelli (Angers SCO) à Marseille fait débat
[21:30]ASSE Mercato : Davitashvili sur le départ, Kilmer face à un dilemme crucial !
ASSE Mercato : une recrue estivale inquiète de plus en plus

Par Laurent Hess - 13 Déc 2025, 06:00
💬 Commenter
Arrivé l’été dernier à l’ASSE, le jeune serbe Strahinja Stojkovic a encore été à la peine le week-end dernier, avec la réserve des Verts.

Depuis le début de l’année 2025, Strahinja Stojkovic alternait entre l’équivalent de l’équipe réserve de l’Étoile Rouge de Belgrade, son club satellite du FK Grafičar, pensionnaire de deuxième division (7 matchs) et ses premiers rendez-vous avec l’équipe première de l’Étoile Rouge (6 matchs). Mais depuis son transfert à l’ASSE cet été, le jeune latéral serbe évolue quasi exclusivement en N3, avec la réserve stéphanoise.

Stojkovic a provoqué la défaite de la réserve de l’ASSE

Jusqu’ici, Stojkovic n’a disputé que 22 minutes en Ligue 2. C’était contre Le Mans (2-3) et son entrée en jeu avait été très laborieuse. Eirik Horneland lui avait fait jouer la deuxième mi-temps du match de Coupe de France contre les amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1). Mais en réserve, l’international Espoirs serbe a encore été en difficulté le week-end dernier contre Moulins-Yzeure (1-2). Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, il a provoqué le but de la victoire de la lanterne rouge en assurant mal une passe en retrait à son gardien. La réserve de l’ASSE, qui était en tête du championnat à l’issue de la 5e journée en a été quitte pour une 4e défaite consécutive qui la relègue à la 8e place sur 14) de son groupe de N3. Pas de quoi rassurer sur le niveau de Stojkovic, acheté 2 M€ et sous contrat jusqu’en 2029…

