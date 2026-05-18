FC Nantes : c’est déjà terminé pour un Canari, direction l’ASSE !

Alors qu’il va quitter le FC Nantes après son prêt de 6 mois, Rémy Cabella s’apprête à retrouver l’ASSE pour un événement caritatif aux accents très symboliques.

Arrivé en début d’année 2026 au FC Nantes, Rémy Cabella a connu un retour en Ligue 1 dans un contexte délicat. En difficulté en Grèce sous les couleurs de l’Olympiakos, où il manquait de temps de jeu, le milieu offensif avait été prêté aux Canaris pour relancer une saison compliquée du club ligérien.

Un choix censé apporter de l’expérience et de la créativité à une équipe en quête de stabilité, alors que Nantes a été relégué officiellement en Ligue 2, avant une soirée catastrophique dimanche soir, marquée par l’interruption de la rencontre contre Toulouse après un envahissement de terrain.

Direction Saint-Étienne pour une soirée symbolique

Alors que son aventure sous les couleurs nantaises touche à sa fin, Cabella a donné son accord à l’ASSE pour participer le 31 mai prochain au Match des Héros au stade Geoffroy-Guichard, sous le maillot stéphanois.

Une présence qui s’inscrit dans une affiche prestigieuse réunissant anciennes gloires du football français et figures internationales, pour une soirée organisée au profit de la lutte contre la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) via l’AFM-Téléthon.

2 buts avec Nantes cette saison

Entre son passage à l’Olympiakos, son prêt au FC Nantes et cette participation à un événement majeur à Saint-Étienne, Rémy Cabella va avoir le temps de digérer cette saison très compliquée avec un retour devant son ancien public.

Malgré 2 buts en Ligue 1, tous contre l’OM, pas sûr que Cabella laisse une grosse empreinte à Nantes, qui va repartir en Ligue 2 13 ans après sa dernière montée.