OM Mercato : un cadre veut rester à Marseille, Lorenzi va devoir trancher

À l’issue de la victoire contre Rennes (3-1), Emerson Palmieri a clarifié sa situation à l’OM. Le latéral gauche affirme vouloir rester à Marseille, tout en laissant la décision finale au club, et notamment à sa direction sportive, peut-être bientôt menée par Grégory Lorenzi ?

En zone mixte, à l’issue du succès de l’OM contre le Stade Rennais (3-1), Emerson Palmieri a été interrogé sur son avenir dans le club phocéen. Le latéral gauche italien, auteur de 3 passes décisives cette saison, n’a pas laissé place au doute : il se sent bien à Marseille et veut respecter son engagement contractuel.

« J’ai un contrat ici. Il me reste encore deux ans, je crois : une année fixe et une autre en option. J’ai un contrat et je le respecterai », a-t-il expliqué.

Arrivé pour renforcer le couloir gauche de l’OM, l’international italien insiste surtout sur son bien-être personnel et sur l’environnement marseillais qui l’a profondément marqué.

Un attachement fort au club et au Vélodrome

Au-delà de son contrat, Emerson Palmieri a surtout mis en avant son ressenti positif depuis son arrivée à Marseille. Le joueur souligne la ferveur du public et l’intensité du Stade Vélodrome, qu’il découvre comme une expérience unique dans sa carrière.

« Je suis ici parce que je suis heureux d’être à Marseille. Je n’avais jamais ressenti de telles émotions auparavant, avec ces supporters et dans ce stade. Pour moi, c’est quelque chose de spécial », a-t-il confié.

L’OM en position de décider pour l’avenir

Le défenseur italien ouvre également la porte à une continuité, à condition que le club olympien le souhaite. Une décision qui reviendra certainement à Grégory Lorenzi, pressenti pour devenir le futur directeur sportif de l’OM.

« Et oui, si le club le souhaite, je resterai ici. Je serai toujours prêt à aider l’Olympique de Marseille », a-t-il ajouté.

Une déclaration qui confirme une volonté claire de stabilité, dans un contexte où l’OM va devoir reconstruire son projet sportif dès cet été.

Un joueur déjà intégré dans le projet marseillais

Arrivé à l’OM lors du mercato, Emerson Palmieri s’est rapidement imposé comme un élément important du collectif. Son expérience et sa connaissance du haut niveau en font un profil apprécié dans le vestiaire olympien.

Son discours confirme en tout cas une chose : son avenir dépend désormais autant de ses performances que des choix de la direction marseillaise.