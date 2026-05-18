OM – L’analyse de Bastien Aubert : « La Ligue Europa en poche, l’ère du renouveau est déjà lancée »

Pour sa dernière de la saison, l’OM n’a pas raté sa finale devant le Stade Rennais (3-1) et a largement mérité de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Analyse.

Au rayon des rares bons souvenirs de cette saison alambiquée, pour ne pas dire plus, il restera donc cet OM-Stade Rennais (3-1). De manière assez improbable, les hommes d’Habib Beye ont enfin fait honneur à leur écusson et se sont offert le luxe de se qualifier en Ligue Europa. Sans contestation possible tant ils ont été au niveau pour leur « finale ».

Un OM de haut vol pour sa « finale »

En assommant les Rouge et Noir avec deux buts d’emblée : un premier de Pierre-Emile Hojbjerg (1-0, 2e), et un autre d’Amine Gouiri, sur une belle cagade de Mathys Sillistrie (2-0, 10e). Puis par l’intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang, d’une subtile louche en seconde période (3-0, 55e). Ce soir, les Marseillais avaient envie et tout le collectif a su répondre présent le jour J.

L’ère du renouveau est déjà lancée

Cet OM, partie trop souvent en lambeaux cette saison, a enfin joué en équipe et enfin fait plaisir à tout le peuple marseillais – en encaissant un but anecdotique d’Esteban Lepaul en fin de match (1-3, 84e) – en affichant des vertus qu’on ne lui connaissait plus : abnégation, discipline et inspiration. Le tout condensé dans une entame de feu qui posera la question de savoir pourquoi de tels ingrédients n’ont été que trop peu appliqués tout au long de la saison. Une autre s’ouvrira dès la semaine prochaine avec un nouveau directeur sportif (Grégory Lorenzi ?), puis début juillet avec un nouveau président, Stéphane Richard. Une nouvelle ère, qui, tout le monde l’espère ici à Marseille, sera celle du renouveau.

Bastien Aubert, au Vélodrome