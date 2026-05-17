RC Lens Mercato : un nouveau Sangaré est arrivé à Lens !

Le RC Lens poursuit sa stratégie tournée vers les jeunes talents africains, et le jeune frère de Mamadou Sangaré, 16 ans, est attendu ce dimanche dans l’Artois.

Le mercato lensois pourrait bientôt prendre une nouvelle tournure familiale. Après avoir misé avec succès sur Mamadou Sangaré, le RC Lens souhaite désormais observer de près son jeune frère, Adama Sangaré.

D’après les révélations d’Africafoot, le jeune attaquant de 16 ans, formé à l’académie Junior Élite de Bamako, doit atterrir à Lens ce dimanche soir afin de débuter un stage d’essai de plusieurs semaines avec le club artésien.

Le RC Lens veut sécuriser un nouveau talent malien

Suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement lensoise, Adama Sangaré aurait convaincu les dirigeants nordistes de lui offrir une opportunité concrète avant le mercato estival. Selon plusieurs sources concordantes, les Sang et Or envisagent déjà une possible signature si le jeune joueur confirme tout son potentiel durant cette période d’observation.

Considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération au Mali, le jeune ailier se distingue par sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à éliminer dans les petits espaces. Son profil polyvalent et sa maturité technique attirent également plusieurs clubs européens depuis plusieurs mois.

Salzbourg battu dans le dossier

Avant l’intérêt concret du club lensois, le dossier d’Adama Sangaré était également suivi par Red Bull Salzbourg, réputé pour son travail de développement des jeunes talents africains. Mais selon Africafoot, c’est finalement Lens qui aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Le Rapid Vienne s’était aussi renseigné sur le joueur ces derniers mois, profitant des liens déjà existants avec Mamadou Sangaré lors de son passage en Autriche.

Dans l’ombre d’un grand frère déjà incontournable à Lens

L’arrivée potentielle d’Adama Sangaré pourrait renforcer encore un peu plus la présence malienne dans l’effectif lensois. Son frère aîné, Mamadou Sangaré, s’est rapidement imposé comme l’un des cadres du milieu de terrain lensois depuis son arrivée en provenance du Rapid Vienne.

Le milieu international malien réalise une saison remarquée sous les couleurs sang et or, au point d’être annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Un potentiel transfert record pour le RC Lens lors du prochain mercato est d’ailleurs à prévoir.

Pour les dirigeants lensois, attirer Adama Sangaré représenterait donc à la fois un pari sur l’avenir et une manière de consolider leur relation avec Mamadou Sangaré, devenu un élément majeur du projet sportif du club.