RC Lens : une annonce est tombée pour l’arrivée de Yannick Cahuzac

Le RC Lens prépare déjà l’avenir. Aux côtés de Pierre Sage et Jamal Alioui, l’arrivée de Yannick Cahuzac dans le staff lensois est désormais confirmée !

Le RC Lens continue de structurer son nouveau cycle autour de Pierre Sage. Déjà épaulé par son fidèle adjoint Jamal Alioui, l’ancien coach de l’OL devrait bientôt voir débarquer un autre visage bien connu de Bollaert : Yannick Cahuzac.

L’information est confirmée ce dimanche par L’Équipe : le duo Sage-Alioui « composera bientôt avec l’ancien capitaine lensois Yannick Cahuzac, renfort du staff souhaité par la direction ».

Cahuzac possède déjà une vraie légitimité

Et ce futur attelage intrigue déjà. Car derrière les résultats spectaculaires du Lens version Sage — dauphin du PSG et finaliste de Coupe de France — se cache déjà un duo extrêmement fusionnel. Pierre Sage et Jamal Alioui fonctionnent presque à l’instinct, au point de développer une relation devenue centrale dans la méthode lensoise.

Alioui apporte l’énergie, la tension émotionnelle et l’intensité quotidienne. Sage, lui, conserve le contrôle stratégique et la froideur analytique. Un équilibre décrit en interne comme indispensable au succès du projet. Leur complémentarité s’est construite bien avant Lens, depuis leur rencontre lors d’une formation d’entraîneurs dans la Loire il y a une dizaine d’années.

L’arrivée de Yannick Cahuzac pourrait donner une nouvelle dimension à ce fonctionnement. Parce que Cahuzac représente exactement ce qui colle à l’ADN lensois : exigence, caractère et culture du combat. Ancien relais de Franck Haise, très apprécié dans le vestiaire lors de son premier passage comme adjoint, il possède déjà une vraie légitimité au club.

Un profil qui complète le tandem actuel

Son profil complète aussi naturellement le tandem Sage-Alioui. Là où Alioui incarne l’émotion et la proximité avec les joueurs, Cahuzac pourrait devenir la voix de l’expérience lensoise, capable de maintenir le lien entre le terrain, le vestiaire et l’identité historique du Racing. Depuis son départ du staff du RCL, il faut dire que « Cahu » a gravi les échelons, au point de devenir une perte aussi importante qu’Olivier Pantaloni au FC Lorient.

Le timing n’est évidemment pas anodin. Après avoir rapidement imposé sa patte tactique et mentale au RC Lens, Pierre Sage semble désormais construire un staff à son image : passionné, intense et profondément connecté à la culture club.

Reste maintenant à voir comment ce futur trio résistera aux attentes grandissantes autour du Racing. Mais une chose paraît déjà claire : à Lens, le projet Sage dépasse largement le simple terrain.