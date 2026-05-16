Les supporters ont désigné l prochain départ du RC Lens, après Adrien Thomasson et Wesley Saïd.

Le mercato du RC Lens commence déjà à faire réagir fortement les supporters. Alors que plusieurs mouvements importants sont attendus cet été après les départs annoncés d’Adrien Thomasson et Wesley Saïd, les fans lensois semblent déjà avoir identifié le prochain joueur susceptible de quitter le club.

Le départ Sarr ne fait plus un pli !

Et le résultat du sondage publié par But! est particulièrement clair. À la question « Qui sera le prochain titulaire à quitter le RC Lens ? », les supporters ont très largement désigné Malang Sarr. Le défenseur récolte 62,5 % des votes, loin devant Mamadou Sangaré (31,3 %), tandis que Robin Risser n’obtient aucun vote. Un résultat qui traduit une tendance de plus en plus forte autour de l’avenir de Sarr. Arrivé avec l’idée d’apporter de l’expérience et de la stabilité défensive, l’ancien joueur de Chelsea reste dans une situation encore floue à l’approche du mercato. Son profil, son expérience européenne et sa valeur salariale pourraient en faire un candidat logique à un départ dans le cadre du rééquilibrage de l’effectif du RC Lens.

Le cas Sangaré inquiète aussi

Mais le nom de Mamadou Sangaré continue aussi d’inquiéter. Auteur d’une très grosse saison dans l’entrejeu, le milieu lensois attire plusieurs convoitises et son excellente cote sur le marché pourrait pousser le club à réfléchir en cas d’offre importante. Le sondage montre en tout cas une vraie inquiétude autour d’un été qui pourrait profondément remodeler l’effectif artésien. Car malgré la qualification en Ligue des Champions, le RC Lens sait qu’il devra probablement gérer plusieurs dossiers sensibles afin d’équilibrer ses finances et préparer la suite du projet sportif. Les prochaines semaines s’annoncent donc particulièrement agitées du côté de Bollaert.