Deux ans après la vente de l’ASSE, les doutes sont toujours pris autour de la gestion de Kilmer Sports Ventures et son patron Larry Tanenbaum. À moins que…

Le débat autour de l’ASSE reste brûlant. Deux ans après la reprise du club par Kilmer Sports Ventures, les interrogations persistent autour de la stratégie menée par Larry Tanenbaum et ses équipes. Entre prudence sur le mercato, politique axée sur la jeunesse et résultats sportifs encore fragiles, une partie des supporters stéphanois commence à sérieusement douter du projet canadien.

« Larry est le seul qui peut mettre 500 millions »

Mais certains continuent d’afficher une confiance totale. Et c’est notamment le cas de Bernard Caïazzo. L’ancien actionnaire des Verts a pris publiquement la défense de Kilmer Sports Ventures dans un entretien accordé au Progrès, affirmant n’avoir absolument aucun regret concernant la vente du club. Selon lui, le potentiel financier du groupe canadien reste colossal.

« Larry est le seul qui peut mettre 500 millions sur plusieurs années », a-t-il notamment expliqué. Une déclaration extrêmement forte qui donne une idée de l’ampleur des moyens potentiellement disponibles autour du projet stéphanois. Caïazzo a également insisté sur la personnalité de Larry Tanenbaum et d’Ivan Gazidis, décrits comme des dirigeants humains, calmes et profondément attachés au sport. Mais malgré ces discours rassurants, la réalité sportive continue d’alimenter les tensions.

Caïazzo croit plus que jamais en Tanenbaum

Depuis son arrivée à la tête du club, Kilmer a souvent été critiqué pour sa prudence sur le marché des transferts, avec une stratégie basée principalement sur des jeunes joueurs à fort potentiel plutôt que sur des renforts expérimentés immédiatement performants. Une approche qui divise fortement les supporters. Car du côté de Geoffroy-Guichard, la patience commence à s’effriter après plusieurs saisons compliquées et une lutte toujours intense pour retrouver durablement la Ligue 1.

Caïazzo, lui, reste persuadé que cette phase difficile fait partie du processus de reconstruction. « On apprend plus dans la difficulté que dans la victoire », a-t-il ajouté, tout en affirmant que Kilmer possède les moyens financiers nécessaires pour corriger ses erreurs et construire un projet solide sur le long terme. Reste désormais une question essentielle : les résultats suivront-ils suffisamment vite pour calmer la colère grandissante des supporters ? Car malgré les promesses financières impressionnantes, seule une remontée durable de l’ASSE au plus haut niveau permettra réellement de valider le projet Kilmer auprès du peuple stéphanois.