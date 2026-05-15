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ASSE – Rodez (0-0, 7 tab 6) : Montanier fixe déjà sa priorité pour le barrage de L1 et glisse une pique à Horneland !

Par Bastien Aubert - 15 Mai 2026, 23:20
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Philippe Montanier (ASSE)

Philippe Montanier a donné ses premières impressions après la difficile qualification de l’ASSE contre Rodez en barrage de Ligue 2 (0-0, 7 tab 6).

L’ASSE a souffert, mais l’ASSE est toujours en vie. Après une qualification totalement folle contre Rodez au terme de la séance des tirs au but (0-0, 7 tab 6), Philippe Montanier a rapidement basculé sur le prochain immense défi : le barrage contre un club de Ligue 1. Et le coach stéphanois n’a pas caché ses inquiétudes après une prestation offensive jugée insuffisante.

« Il faudra qu’on soit meilleur »

Au micro de beIN SPORTS, Montanier a reconnu que les Verts étaient passés tout près de la catastrophe malgré la qualification. « Le prochain match sera plus ardu, il faudra qu’on soit meilleur car on a eu très peu d’occasions de but. Ce n’est pas suffisant. » L’entraîneur de l’ASSE sait que le niveau montera encore d’un cran lors du barrage face à une formation de Ligue 1.

Mais c’est surtout une phrase qui n’est pas passée inaperçue après la rencontre. En évoquant la condition physique de son groupe, Montanier a glissé une remarque qui ressemble fortement à une pique adressée à son prédécesseur, Eirik Horneland : « On avait commencé très tôt la saison avec 7 ou 8 semaines de préparation… mais cela n’explique pas tout. » Une sortie qui laisse entendre que le technicien estime encore payer certains déséquilibres dans la gestion physique de la saison.

Maubleu préparé à entrer

Montanier a également confirmé que l’entrée de Brice Maubleu avait été anticipée après la gêne ressentie par Larsonneur en fin de match : « Larsonneur a eu un peu mal dans les dernières minutes mais on avait déjà bien préparé l’entrée de Maubleu avant. » Un choix payant puisque le gardien stéphanois a ensuite réalisé une séance héroïque.

Désormais, le mot d’ordre est clair pour le staff stéphanois : récupérer au maximum avant le barrage : « La priorité sera la récupération. Le mot d’ordre sera la récupération. » Montanier sait que son groupe arrive physiquement entamé après cette bataille contre Rodez.

« Impossible n’est pas stéphanois »

Malgré les difficultés, le coach des Verts refuse cependant de baisser les bras avant le barrage : « On sait aussi que l’équipe de Ligue 1 sera supérieure à nous mais tout est possible sur deux matches. Impossible n’est pas stéphanois. » Le message est lancé : l’ASSE veut encore croire à un retour dans l’élite.

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