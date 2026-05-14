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FRANCE

ASSE : Montanier lâche une réponse cash sur le cas Stassin avant Rodez

Par William Tertrin - 14 Mai 2026, 21:40
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Lucas Stassin vivra ce vendredi une journée charnière entre enjeu sportif avec l’ASSE et possible sélection avec la Belgique. Philippe Montanier a réagi à cette situation avant le choc face à Rodez.

L’ASSE s’apprête à disputer un match crucial ce vendredi soir face à Rodez (20h30) dans le cadre du play-off 2 de Ligue 2. Une rencontre déjà décisive pour la montée, mais qui s’inscrit aussi dans un contexte très particulier pour Lucas Stassin.

L’attaquant des Verts pourrait en effet vivre une double échéance en une seule journée : jouer un match capital avec l’ASSE et découvrir, quelques heures plus tôt, s’il figure dans la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia, doit annoncer sa sélection à 13h20.

Une situation potentiellement perturbante ?

Forcément, cette coïncidence interroge sur la préparation mentale du joueur, alors que Matías Fernández-Pardo pourrait lui passer devant. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Philippe Montanier a tenu à relativiser l’impact de cette situation sur son attaquant.

« Je n’ai aucune information sur la liste belge. On espère pour lui que ce sera un bon dénouement et qu’il pourra jouer dans une sélection qui est parmi les meilleurs du monde. Est-ce que ça peut le perturber dans sa préparation du match ? Il faudrait lui poser la question, chaque joueur a une personnalité différente, il y aura forcément des déçus avec ces listes mais les joueurs sont professionnels et intègrent ça. On n’en a pas parlé. Ce n’est pas l’objet du jour », a-t-il évoqué comme rapporté par EVECT.

Le coach stéphanois refuse donc de faire de cette annonce un sujet central dans la préparation du match face à Rodez.

L’ASSE focalisée sur son objectif

Dans le vestiaire, la priorité reste claire : décrocher une qualification pour la suite des play-offs et continuer à rêver de montée. Malgré les spéculations autour de son attaquant, le staff veut maintenir le groupe concentré sur l’enjeu sportif immédiat.

Lucas Stassin, lui, pourrait vivre une journée symbolique de sa carrière : une potentielle première Coupe du monde avec la Belgique et un match décisif pour l’avenir de l’ASSE, dans la même soirée.

Une situation rare, qui ajoute une dose d’incertitude mais aussi de motivation supplémentaire pour le jeune attaquant stéphanois.

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