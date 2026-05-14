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FRANCE

FC Nantes Mercato : Luis Castro débarque sur une piste des Canaris

Par William Tertrin - 14 Mai 2026, 20:22
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Ancien entraîneur du FC Nantes, Luis Castro dirige désormais Levante.

Le FC Nantes avait coché Nicolas Kocik pour renforcer son poste de gardien. Dans le même temps, le Levante de Luis Castro s’est positionné.

Pour le nom de son futur gardien, le FC Nantes avait bien activé plusieurs pistes, dont celle menant à Nicolas Kocik. Le portier du Mans FC, auteur d’une saison solide en Ligue 2, figurait parmi les profils suivis en interne par les Canaris dans leur réflexion autour de l’après-Anthony Lopes.

Selon les éléments de Foot Mercato, le club nantais avait bien étudié sa situation avant de privilégier d’autres options, notamment celle menant à un retour de Maxime Dupé.

Levante aussi sur le dossier Kocik, sous l’impulsion de Luis Castro

Mais le FC Nantes n’est pas le seul club concerné par ce dossier. Selon les infos de FM, Levante a débuté des discussions avec Nicolas Kocik, dans un contexte où le club espagnol cherche à renforcer son effectif pour son opération maintien en Liga.

Ironie du sort, le club espagnol est entraîné par Luis Castro, passé par le FC Nantes cette saison, qui réalise de très belles choses.

Un profil qui coche plusieurs cases pour Nantes et Levante

Pour Nantes comme pour Levante, Nicolas Kocik représente un profil intéressant : expérience en Ligue 2, régularité sur la saison, marge de progression, et coût accessible dans un marché des gardiens tendu.

Si le FC Nantes a finalement fait un autre choix pour son poste de gardien, Levante pourrait donc rafler la mise sous l’impulsion d’un Luis Castro éjecté de Nantes par les Kita… et qui prouve ailleurs.

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