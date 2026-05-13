FC Nantes : les supporters ont choisi le successeur d’Anthony Lopes !

Avec la relégation du FC Nantes en Ligue 2, un énorme chantier devrait s’ouvrir au poste de gardien cet été. En fin de contrat en juin prochain, Anthony Lopes ne devrait pas poursuivre l’aventure chez les Canaris, obligeant les dirigeants nantais à trouver un nouveau numéro un pour la saison 2026-2027.

Plusieurs options semblent déjà se dessiner. Patrick Carlgren pourrait prolonger afin d’apporter son expérience, tandis qu’Alban Lafont pourrait revenir de son prêt au Panathinaïkos. En interne, Alexis Mirbach espère également profiter de ce contexte pour gagner du temps de jeu et s’imposer durablement. Enfin, les dirigeants nantais pourraient aussi décider de recruter un nouveau portier lors du prochain mercato estival afin de repartir sur un nouveau cycle.

Les supporters nantais plébiscitent Mirbach

Afin de connaître l’avis des supporters du FC Nantes sur ce dossier, nous avons lancé un sondage sur X entre ces quatre possibilités. Alexis Mirbach, l’actuel troisième gardien des Canaris, a largement séduit les supporters nantais avec 35 % des votes. L’option « un autre gardien » a récolté 27,5 % des suffrages, tandis que Patrick Carlgren et Alban Lafont ont obtenu respectivement 25 % et 12,5 % des voix.

Et cet « autre gardien » pourrait bien être Maxime Dupé. Comme révélé par Télénantes, les dirigeants nantais étudieraient sérieusement la piste menant à l’actuel portier de l’OGC Nice, déjà passé au FCN entre 2008 et 2020.