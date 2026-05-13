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FRANCE

Alaves – Barça : la compo de Flick est tombée !

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 20:20
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Hansi Flick (FC Barcelone)

Voici les compositions officielles du match de la 36e journée de Liga entre Alaves et le Barça.

Sacré champion d’Espagne le week-end dernier après sa victoire dans le Clasico face au Real Madrid (2-0), le FC Barcelone va pouvoir aborder sereinement ses trois derniers matchs de la saison. Premier rendez-vous pour les Blaugrana : un déplacement ce mercredi (21h30) sur la pelouse d’Alaves. À une heure du coup d’envoi de cette rencontre, l’entraîneur barcelonais, Hansi Flick, ainsi que son homologue d’Alaves, Quique Sánchez Flores, ont dévoilé leur onze de départ.

Les compos officielles

Alaves : à venir

FC Barcelone : Szczesny – Koundé, Cubarsi, Cortes, Baldé – Casado, Bernal – Bardghji, Olmo, Rashford – Lewandowski

FC Barcelone

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