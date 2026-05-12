PSG : coup de théâtre pour Julian Alvarez à Paris

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain semblait prêt à faire exploser le prochain mercato avec une opération gigantesque autour d’Julián Álvarez. Annoncé dans le viseur parisien avec une possible offre dépassant les 150 millions d’euros, l’attaquant de l’Atlético de Madrid faisait rêver de nombreux supporters du PSG.

Mais un énorme retournement de situation vient totalement rebattre les cartes dans ce dossier.

Julian Alvarez au cœur du prochain mercato

Auteur d’une saison impressionnante avec l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez attise les convoitises des plus grands clubs européens. Avec 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs, le champion du monde argentin continue de confirmer qu’il fait partie des attaquants les plus complets du continent.

Très rapidement, le FC Barcelone s’est positionné comme l’un des grands favoris dans ce dossier. Le club catalan cherche activement à préparer l’avenir offensif autour d’un nouveau projet.

Mais depuis plusieurs jours, le PSG était également annoncé comme un concurrent extrêmement sérieux.

Une opération à plus de 150 millions évoquée

Selon plusieurs médias espagnols et argentins, Paris aurait même accéléré en coulisses ces dernières heures.

L’émission El Chiringuito affirmait notamment que des discussions étaient déjà en cours autour d’un possible transfert colossal estimé à plus de 150 millions d’euros.

Une somme totalement folle qui aurait fait de Julián Álvarez l’un des joueurs les plus chers de toute l’histoire du football.

Luis Enrique aurait finalement dit non

Mais quelques heures après cette énorme rumeur, un véritable coup de froid est tombé sur le dossier.

D’après les révélations du média espagnol Sport, Luis Enrique n’aurait finalement pas validé la piste Julián Álvarez pour cet été.

Selon leurs informations, l’attaquant argentin ne ferait actuellement pas partie des priorités offensives du coach parisien, qui privilégierait d’autres profils pour renforcer son effectif.

Le PSG avait déjà tenté sa chance en 2023

Toujours selon Sport, le PSG avait pourtant bien essayé de recruter Julián Álvarez en 2023 lors de son départ de Manchester City.

Luis Enrique appréciait déjà énormément son profil à l’époque, mais le joueur avait finalement choisi de rejoindre l’Atlético de Madrid.

Deux ans plus tard, Paris pourrait finalement décider de ne pas revenir à la charge malgré les nombreuses rumeurs.

Un dossier encore loin d’être terminé

Attention toutefois : le dossier reste encore très flou. Entre les médias proches du Barça, les rumeurs espagnoles et les informations contradictoires venues de Paris, difficile aujourd’hui de connaître la vérité exacte.

Une chose paraît néanmoins certaine : Julián Álvarez sera l’un des très grands noms du prochain mercato estival… et son avenir risque encore de faire énormément parler dans les prochaines semaines.