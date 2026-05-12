FC Barcelone : la discussion entre Lamine Yamal et Olivia Rodrigo lors du Clásico révélée

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Une scène inattendue a marqué le dernier Clásico au Camp Nou : la rencontre entre la star mondiale Olivia Rodrigo et le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, immortalisée en quelques secondes devenues virales.

Le football et la pop culture se sont une nouvelle fois croisés à Barcelone. À l’occasion du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Olivia Rodrigo était présente dans les tribunes VIP du Spotify Camp Nou dans le cadre d’une collaboration entre le club catalan et la plateforme musicale.

Avant le coup d’envoi, la chanteuse américaine a rencontré Lamine Yamal sur la pelouse. Un moment bref mais largement relayé par les médias et les réseaux sociaux.

Selon plusieurs sources, Olivia Rodrigo a d’abord engagé la conversation en demandant au joueur :

« D’où viens-tu ? »

Ce à quoi Lamine Yamal a répondu :

« Ma mère est de Guinée équatoriale et mon père est du Maroc. »

La chanteuse aurait alors réagi avec enthousiasme :

« Waouh ! C’est incroyable ! »

Après cet échange, les deux personnalités ont posé pour une photo officielle avant de se saluer chaleureusement. Lamine Yamal a ajouté :

« Enchanté de vous rencontrer. »

et Olivia Rodrigo a conclu :

« Le plaisir est pour moi ! Merci ! »

Le Barça au cœur d’une opération pop culture

Cette rencontre s’inscrit dans une série d’événements organisés autour du partenariat entre le FC Barcelone et Spotify, qui met en avant des artistes internationaux sur les maillots du club lors de grands matchs.

Les joueurs du Barça ont d’ailleurs porté des équipements spéciaux liés à Olivia Rodrigo, dans une opération marketing mêlant sport et musique.

Au-delà du match, cette interaction a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, illustrant une nouvelle fois l’influence grandissante des événements hybrides entre sport et culture pop au sein du FC Barcelone.