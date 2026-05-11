PSG : coup dur à Paris avant la finale de Ligue des Champions

La mairie de Paris avait envisagé un grand rassemblement populaire pour la finale de Ligue des champions PSG–Arsenal, le 30 mai. Mais face aux contraintes sécuritaires et aux avis défavorables des autorités, le projet de fan-zone est finalement abandonné.

Coup dur pour le PSG : il n’y aura finalement pas de fan-zone officielle dans la capitale pour la finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, prévue le samedi 30 mai à 18h à Budapest. Une décision annoncée après plusieurs jours d’incertitudes autour de l’organisation d’un grand rassemblement public.

Dès la qualification du PSG, la mairie de Paris, par la voix de son premier adjoint Emmanuel Grégoire, avait pourtant exprimé sa volonté de mettre en place un dispositif festif afin de permettre aux supporters de vivre l’événement ensemble dans la capitale. L’idée d’une « belle fan-zone » avait été évoquée, dans un contexte d’enthousiasme général autour de la finale.

Les autorités ont freiné le projet

Mais cette ambition s’est heurtée aux réserves des autorités de sécurité. La préfecture de police de Paris s’est montrée défavorable à l’installation d’un tel dispositif, évoquant des contraintes organisationnelles et sécuritaires importantes.

Le ministre de l’Intérieur a également souligné la complexité du contexte : plusieurs grands événements sont déjà programmés le même week-end à Paris, comme des concerts au Stade de France, à La Défense Arena et à Bercy, rendant la gestion des flux de public particulièrement délicate.

Une forte concentration d’événements dans la capitale

Le maire de Paris avait lui-même reconnu cette difficulté logistique, évoquant une « concentration d’événements quasi unique » ce week-end-là, avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs attendus sur différents sites de la région parisienne.

Entre concerts, match au Parc des Princes et autres événements sportifs, les autorités ont estimé qu’ajouter une fan-zone centrale aurait représenté un risque trop important.

Une alternative au Parc des Princes ?

En revanche, des solutions alternatives pourraient être proposées aux supporters, notamment des retransmissions au Parc des Princes ou dans des lieux encadrés, comme cela avait déjà été fait lors de précédentes finales européennes.