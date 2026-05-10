PSG : un ancien Parisien au cœur d’un scandale, sa vie privée dérape totalement

Une rumeur de mariage religieux entre la chanteuse Imen Es et l’ancien défenseur du PSG Presnel Kimpembe enflamme les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs mois, le nom de Presnel Kimpembe, défenseur formé au PSG, circule beaucoup autour de sa vie privée. Une nouvelle rumeur évoquant une relation avec la chanteuse Imen Es a récemment pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Selon plusieurs sources de la sphère people, une cérémonie religieuse aurait même été organisée en toute discrétion au Maroc. Un événement qui aurait réuni un cercle restreint de proches, avec une règle stricte : interdiction de téléphone afin d’éviter toute fuite sur les réseaux sociaux.

Un supposé mariage religieux… mais sans valeur légale

Toujours selon les informations relayées, cette union serait uniquement religieuse et non reconnue légalement. L’actuel joueur du Qatar SC ne serait pas encore officiellement divorcé, ce qui empêcherait toute formalisation administrative. En ce sens, des rumeurs évoquent également une situation de polygamie, sans confirmation officielle.

Ces éléments entretiennent le flou autour de la situation, d’autant que ni Imen Es ni Presnel Kimpembe n’ont confirmé publiquement ces informations. Au contraire, cela a déjà été démenti à plusieurs reprises.

Une affaire amplifiée par les réseaux sociaux et les proches

Récemment, une photo publiée par le blogueur AQABABE montre bel et bien les deux personnalités dans un avion Doha – Paris.

Toutes ces révélations ont donc transformé une simple rumeur en véritable feuilleton médiatique, largement repris par les comptes people et les blogueurs spécialisés dans les coulisses du football et du show-business.