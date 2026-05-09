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FRANCE

PSG : Luis Enrique annonce de gros changements contre Brest et évoque son avenir

Par William Tertrin - 9 Mai 2026, 14:00
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À la veille de la réception de Brest en Ligue 1, le PSG doit composer avec plusieurs absences importantes.

Quelques jours après sa qualification en finale de Ligue des Champions, le PSG aborde son match face à Brest avec un effectif diminué. Le point médical communiqué par le club confirme plusieurs indisponibilités et suivis individualisés. Touchés à la cuisse droite, Willian Pacho et Nuno Mendes poursuivent actuellement des soins spécifiques dans les prochains jours. Même situation pour Warren Zaïre-Emery, victime d’une lombalgie, qui reste également en phase de récupération. De leur côté, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier continuent leurs protocoles de soins, sans retour immédiat annoncé.

Face à cette accumulation de forfaits, Luis Enrique devra intégrer plusieurs jeunes joueurs dans son groupe. Une situation qu’il assume pleinement, tout en appelant à la prudence concernant les critiques potentielles.

« Il y aura des titis oui. J’espère qu’aucun ne sera critiqué (en référence aux attaques contre Pierre Mounguengue). On a parlé de ça pour être prêt. Il n’y a pas de problème grave (pour les blessés). Cela montre le niveau d’intensité qu’on a dû surmonter », a expliqué l’entraîneur parisien.

Luis Enrique botte en touche

Au-delà de l’aspect sportif, le technicien espagnol a également été interrogé sur son avenir à Paris, là où il devrait prolonger jusqu’en 2030. Sans esquiver la question, il a rappelé son attachement au club et les exigences de son métier.

« Depuis le 1er jour j’ai eu le soutien du président, des fans. Après, si on fait le même exercice avec la presse c’est différent… Mais j’aime ça. La vie d’entraîneur est dure », a-t-il confié.

Malgré un groupe diminué, le PSG entend donc aborder ce rendez-vous avec ambition, en s’appuyant sur sa profondeur de banc et la jeunesse de son effectif. Et avec l’objectif de valider quasi officiellement le titre de champion de France.

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