Bayern – PSG : Kompany crie au scandale arbitral, Luis Enrique chambre les Bavarois

Découvrez les réactions de Vincent Kompany et Luis Enrique après la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG (1-1).

Le Paris Saint-Germain a réussi l’exploit de se qualifier pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Vainqueurs à l’aller au terme d’un match spectaculaire (5-4), les Parisiens ont tenu bon lors de la demi-finale retour face au Bayern Munich en décrochant le match nul (1-1). En finale, les champions d’Europe en titre affronteront Arsenal à Budapest, le 30 mai prochain.

Mais cette demi-finale retour entre le Bayern Munich et le PSG a été entachée d’une double polémique arbitrale. Depuis le coup de sifflet final, les Bavarois, dont Vincent Kompany, crient au scandale, estimant qu’un carton rouge aurait dû être adressé à Nuno Mendes et qu’un penalty aurait dû être sifflé pour une main de Joao Neves.

Kompany peste contre l’arbitrage

« Je ne peux pas être déçu. Bien sûr, au final, c’est frustrant. Nous aurions dû être davantage efficaces dans les seize mètres adverses. Bravo au Paris Saint-Germain. Nous avons disputé deux confrontations très serrées. Par rapport aux décisions de l’arbitre, il y a de quoi protester. Nuno Mendes aurait dû récolter un deuxième avertissement et être donc expulsé dans son duel avec Konrad Laimer. À Paris, il n’y avait pas penalty sur la main d’Alphonso Davies. Celui qui a un peu joué au football sait pertinemment que cette décision n’a pas été la bonne. Mais Paris est au top, c’est une équipe incroyable. Nous avons aussi gêné Paris dans le jeu, nous leur avons causé des problèmes. En Ligue des champions, ils ont toujours été meilleurs sur le terrain que chacun de leurs adversaires, sauf ce (mercredi) soir », a regretté Vincent Kompany en conférence de presse d’après-match.

Luis Enrique : « On est chez nous »

De son côté, Luis Enrique a savouré la qualification parisienne et a gentiment chambré le Bayern Munich après la rencontre. « On est chez nous, c’est clair, on est content. La vie d’entraîneur, c’est très compliqué. Car il faut profiter de cette nuit, mais il faut penser à l’après. Il n’y a pas de finale facile. Je pense qu’on le mérite car cette année a été particulière. On pouvait penser qu’on ne pouvait pas répéter la performance de l’an dernier, jouer avec quasiment la même équipe. Mais ça montre quel type de joueurs nous avons. Ça montre quel type d’équipe nous sommes », a confié l’entraîneur du PSG au micro de Canal +.