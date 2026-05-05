À la veille du choc à 21h, le PSG prépare sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich tout sourire.

Le PSG veut croire à une nouvelle grande nuit européenne demain à Munich (21h). Ce matin, le club de la capitale a officialisé le groupe retenu pour le déplacement en Allemagne afin d’affronter le Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des Champions.

Hakimi, Chevalier et Ndjantou présents à Munich

Sans surprise, Luis Enrique devra composer sans Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou, tous forfaits pour cette rencontre capitale. Mais malgré ces absences, le PSG a reçu une excellente nouvelle en interne. Selon les informations de RMC Sport, les trois joueurs feront tout de même le déplacement à Munich afin d’accompagner le groupe parisien. Hakimi, Chevalier et Ndjantou décolleront mercredi depuis Paris pour assister à la rencontre et soutenir leurs partenaires depuis les tribunes de l’Allianz Arena.

Un détail loin d’être anodin dans un moment aussi important de la saison. Le PSG veut afficher une unité totale avant ce choc monumental contre le Bayern. Luis Enrique insiste depuis plusieurs mois sur l’importance du collectif et de la force mentale dans les grands rendez-vous européens. Voir les joueurs blessés présents aux côtés du groupe envoie un signal fort dans le vestiaire parisien.

500 enfants invités à l’Hôtel de Ville de Paris

Le soutien autour du PSG dépasse désormais le cadre du vestiaire. Autre bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu : Emmanuel Grégoire a décidé d’organiser une soirée spéciale à Paris pour accompagner l’événement. Le maire de Paris a invité 500 enfants à venir suivre la rencontre à l’Hôtel de Ville afin de pousser derrière les hommes de Luis Enrique. Absent du déplacement à Munich, Emmanuel Grégoire assistera lui aussi à la rencontre aux côtés des jeunes supporters parisiens. Une initiative symbolique qui confirme l’immense attente autour de cette demi-finale retour.

Toute la ville de Paris rêve désormais d’une qualification historique pour la finale de la Ligue des Champions. Dans ce contexte, le PSG avance porté par une dynamique collective extrêmement forte. Malgré les absences, malgré la pression, le club parisien semble plus uni que jamais avant ce rendez-vous européen gigantesque. Luis Enrique le sait : dans ce type de soirée, l’énergie du groupe et la communion autour de l’équipe peuvent faire basculer un match. Face au Bayern Munich, Paris jouera bien plus qu’une qualification. Le PSG jouera une nouvelle étape de son histoire européenne.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League