OM : Les 15 joueurs les mieux payés de l’histoire du club !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’Olympique de Marseille a souvent frappé fort sur le marché des transferts… parfois trop. Un classement dévoilé par Sportunefrance met en lumière les 15 plus gros salaires de l’histoire du club. Et une chose saute aux yeux : entre paris ratés et investissements discutables, l’OM n’a pas toujours été inspiré.

Aubameyang en tête, mais un goût d’inachevé

En haut du classement, on retrouve Pierre-Emerick Aubameyang avec 7,8 millions d’euros sur la saison 2023-2024.

Un salaire record… mais une aventure marseillaise qui laisse un sentiment mitigé. Malgré des statistiques correctes, l’attaquant n’a jamais réellement réussi à porter l’équipe comme attendu, dans deux saisons globalement décevantes pour le club.

Des cadres bien payés… mais pas toujours à la hauteur

Derrière lui, plusieurs noms bien connus :

Jordan Veretout (6,6 M€)

Pierre-Emile Højbjerg (6 M€)

Adrien Rabiot (6 M€)

Alexis Sánchez (6 M€)

Dimitri Payet (6 M€)

Kevin Strootman (6 M€)

Si certains ont marqué leur passage — comme Payet ou Sánchez — d’autres n’ont jamais justifié leur statut salarial.

Une liste marquée par les flops

Le classement se poursuit avec des profils plus controversés :

Mason Greenwood (5,4 M€)

Geoffrey Kondogbia (5,4 M€)

Ismaël Bennacer (5,4 M€)

Eric Bailly (5,4 M€)

Joaquín Correa (5,4 M€)

Des joueurs au coût élevé… mais dont l’impact sur le terrain a souvent été limité, voire inexistant pour certains.

Le cas de Geoffrey Kondogbia illustre parfaitement ce décalage, entre attentes et réalité, notamment en raison de ses absences répétées.

Höjbjerg et Kondogbia, symboles d’un malaise

Certains choix interrogent encore plus. Pierre-Emile Højbjerg, par exemple, n’a jamais réellement convaincu sur la durée, malgré un salaire élevé.

Même constat pour Kondogbia, souvent absent, et qui symbolise ces investissements lourds peu rentabilisés sportivement.

Greenwood, un pari risqué

Autre cas marquant : celui de Mason Greenwood. Recruté dans un contexte extra-sportif délicat, l’OM avait pris un pari risqué pour relancer sa carrière.

S’il figure aujourd’hui dans ce classement, son rendement continue de diviser, autant que son attitude sur le terrain.

Quelques exceptions dans ce classement

Tout n’est pas à jeter pour autant. Des joueurs comme Dimitri Payet ou Adrien Rabiot ont su justifier, au moins en partie, leur statut et leur rémunération.

Mais ils restent minoritaires dans une liste globalement marquée par des investissements discutables.

Un symbole des erreurs de gestion

Ce classement met en lumière une réalité : l’Olympique de Marseille a souvent surpayé des joueurs sans retour sportif suffisant.

Entre flops, blessures et paris ratés, cette hiérarchie des salaires ressemble aujourd’hui à un inventaire des erreurs passées.

Et pose une question simple : l’OM a-t-il enfin retenu la leçon ?