OM : McCourt prend une décision majeure pour la fin de saison !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La tension est à son comble à l’Olympique de Marseille. Face à une fin de saison chaotique, Frank McCourt a décidé de passer à l’action… et de durcir le ton.

Une mise au vert prolongée à la Commanderie

Selon les informations du journaliste AFP Stanislas Touchot, la mise au vert instaurée ces derniers jours a été prolongée. Les joueurs resteront donc à la La Commanderie, preuve d’une volonté claire de reprendre le contrôle.

Une décision forte, qui vise à remobiliser un groupe en grande difficulté.

Mise au vert prolongée à l'OM, les joueurs restent à la Commanderie ce soir — Stanislas Touchot (@StanTouchot) May 5, 2026

Une colère venue tout en haut

Derrière cette mesure, une implication directe de Frank McCourt, épaulé par Mehdi Benatia.

Selon Daniel Riolo sur RMC Sport, le propriétaire de l’OM serait « très, très en colère » face à la situation sportive et structurelle actuelle du club.

Une frustration qui ne date pas d’hier, mais qui semble avoir atteint un point de rupture.

Une décision qui ne fait pas l’unanimité

Cette mise au vert prolongée ne convainc pas tout le monde en interne. Habib Beye aurait notamment exprimé des réserves, conscient que le groupe ne répond pas comme attendu.

Un climat tendu, révélateur d’un vestiaire fragilisé et d’un manque d’adhésion autour du projet actuel.

Un signal fort envoyé au vestiaire

Avec cette décision, Frank McCourt envoie un message clair : l’heure n’est plus à la patience.

Après une série de résultats catastrophiques et des choix contestés ces derniers mois, le propriétaire américain veut reprendre la main et imposer un électrochoc.

Une fin de saison sous haute pression

Du côté de l’Olympique de Marseille, la fin de saison s’annonce sous tension maximale.

Entre pression interne, colère de la direction et vestiaire sous surveillance, chaque match devient désormais crucial.

Une chose est sûre : à Marseille, la tempête est loin d’être terminée.