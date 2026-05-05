OM : Maupay et Sánchez brillent en Espagne pendant que Marseille sombre

Le contraste est saisissant. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, deux anciens visages bien connus du Vélodrome se distinguent loin de la Canebière. En Espagne, Neal Maupay et Alexis Sánchez ont offert une bouffée d’oxygène précieuse au Séville FC.

Séville s’offre un succès vital dans la course au maintien

Dans un stade Ramón Sánchez Pizjuán sous tension, le Séville FC jouait gros face à la Real Sociedad. Engagés dans une lutte acharnée pour le maintien, les Andalous n’avaient pas le droit à l’erreur.

La première période a pourtant laissé planer le doute. Fermée, tactique, marquée par une bataille intense au milieu de terrain, elle a vu les deux équipes se neutraliser sans réellement inquiéter les gardiens. Séville a tenté d’imposer son rythme, sans parvenir à faire la différence.

Le duo Maupay – Sánchez fait basculer la rencontre

Mais au retour des vestiaires, tout a changé. À la 50e minute, Neal Maupay a parfaitement exploité une faille dans la défense basque pour servir Alexis Sánchez. L’attaquant chilien ne s’est pas fait prier pour conclure et inscrire l’unique but de la rencontre.

Un éclair de lucidité, une connexion efficace entre deux joueurs bien connus à Marseille, qui a suffi à faire basculer le match.

Alexis SANCHEZ 🇨🇱 buteur sur une passe d. de Neal MAUPAY 🇫🇷 avec Séville ! ❤️🤍



Deux anciens de l’OM pour sortir le club andalou de la zone rouge 😁 pic.twitter.com/Q9yiIxPGZa — Actu Foot (@ActuFoot_) May 4, 2026

Séville respire, la Real Sociedad impuissante

Après l’ouverture du score, les hommes de Luis García ont fait preuve de sérieux et de discipline. Face à une Real Sociedad en manque d’inspiration offensive, Séville a su verrouiller le match sans trembler.

Ce succès 1-0 permet aux Andalous de relancer totalement leur course au maintien. Le club grimpe à la 17e place de Liga, devenant le premier non relégable et revenant à hauteur de ses concurrents directs.

Pendant ce temps, l’OM s’enfonce

Pendant que Neal Maupay et Alexis Sánchez brillent en Espagne, la situation est bien plus préoccupante du côté de l’Olympique de Marseille.

En difficulté ces dernières semaines, le club phocéen peine à retrouver de la constance et voit ses ambitions sérieusement fragilisées. Un contraste frappant avec la réussite de ses anciens joueurs, désormais décisifs dans un contexte pourtant tout aussi tendu.

Une ironie du football qui ne manquera pas de faire réagir sur la Canebière.