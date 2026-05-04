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FRANCE

OM : Le PSG s’immisce dans le nouveau projet de Frank McCourt

Par Louis Chrestian - 4 Mai 2026, 14:20
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Annoncé sur notre site récemment, L’Olympique de Marseille ne cesse d’innover… mais même dans le digital, le Paris Saint-Germain n’est jamais très loin.

Avec le lancement de OM District, le club marseillais pensait ouvrir un nouveau chapitre. Résultat ? La rivalité s’est invitée… jusque dans le gaming.

OM District : un virage stratégique majeur

Sous l’impulsion de Frank McCourt, l’OM accélère sa transformation digitale.

Le club a officiellement lancé OM District sur Roblox, une plateforme qui compte plus de 140 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Une première pour un club français.

L’objectif est clair : séduire une nouvelle génération de supporters.

Univers immersif, interactions sociales, expériences inédites… Marseille veut dépasser le cadre du football traditionnel et s’ancrer dans les codes du gaming.

Une immersion pensée pour les fans

Avec ce projet, l’Olympique de Marseille mise sur l’engagement.

Les supporters peuvent désormais évoluer dans un univers aux couleurs du club, interagir entre eux et vivre une expérience différente, plus connectée, plus moderne.

Un moyen aussi de renforcer la dimension internationale de la marque OM.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

Le PSG débarque… et provoque

Très vite, des supporters du Paris Saint-Germain ont décidé de s’inviter dans OM District.

Maillots parisiens sur le dos, ils ont envahi le serveur marseillais pour envoyer un message clair : la rivalité ne s’arrête jamais.

Une intrusion symbolique, mais lourde de sens.

Une rivalité qui dépasse le terrain

Même dans un univers virtuel, l’opposition entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain reste intacte.

Sportivement, l’écart est réel. Mais dans l’image, dans la communication… chaque initiative marseillaise est scrutée, commentée, parfois même provoquée.

Et ce lancement n’a pas échappé à la règle.

Un projet déjà sous pression

Avec OM District, Frank McCourt voulait marquer un tournant.

C’est réussi. Mais ce projet devient aussi un nouveau terrain de confrontation.

Car une chose est sûre : à chaque avancée de l’OM, le PSG sera là… même dans le virtuel.

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