OM : Guintoli a donné sa réponse à Marseille, double rebondissement pour Lorenzi ! 

Courtisé par l’OM et de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi aurait repoussé les avances de Crystal Palace et d’un club saoudien. De son côté, Cristiano Giuntoli serait partant pour devenir le nouveau directeur sportif du club marseillais.

Comme révélé par l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’Olympique de Marseille a fait de Grégory Lorenzi l’une de ses principales cibles pour remplacer Mehdi Benatia au poste de directeur sportif. Pour enrôler l’actuel directeur sportif du Stade Brestois, le club phocéen est à la bataille avec l’OGC Nice, qui est actuellement en pole dans ce dossier.

Crystal Palace et un club saoudien ont tenté Lorenzi

Mais Grégory Lorenzi ne serait pas seulement courtisé en France, il le serait également en Angleterre et en Arabie saoudite. Toujours d’après Mohamed Toubache-Ter, Crystal Palace et un club saoudien dont le nom n’a pas filtré auraient fait part de leur intérêt pour l’ancien défenseur central du SC Bastia. Mais ce dernier aurait gentiment refusé ces deux approches, privilégiant un départ à Marseille ou Nice pour se rapprocher de sa Corse natale.

L’avenir de Grégory Lorenzi devrait donc se jouer entre l’OM et le Gym et la décision finale du concerné est attendue dans les prochains jours.

Giuntoli emballé par le projet de l’OM

Également ciblé par les dirigeants marseillais pour succéder à Mehdi Benatia, Cristiano Giuntoli serait ouvert à l’idée de devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. L’ancien directeur technique de la Juventus Turin serait intéressé par le projet du club phocéen.