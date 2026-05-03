À LA UNE DU 3 MAI 2026
[15:40]OM : Guintoli a donné sa réponse à Marseille, double rebondissement pour Lorenzi ! 
[15:15]RC Lens : gros coup dur pour Still
[14:50]Stade Rennais, PSG Mercato : l’IA prédit le futur club d’Esteban Lepaul
[14:25]FC Nantes – OM : la Brigade Loire s’attaque aux Kita avec une banderole et des chants chocs
[14:00]ASSE : les Verts monteront en Ligue 1 lors de la dernière journée si…
[13:40]OM : Beye sauvé après l’humiliation à Nantes, Benatia lâché par le vestiaire !
[13:20]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pagis a fait un choix, Lorient a fixé son prix !
[13:00]PSG Mercato : un transfert à 40 millions d’euros en préparation cet été
[12:40]RC Lens : après son but à Nice, Saint-Maximin a balancé une petite bombe pour la finale
[12:20]OM Mercato : le FC Barcelone offre un immense cadeau à Marseille pour cet été
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Guintoli a donné sa réponse à Marseille, double rebondissement pour Lorenzi ! 

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 15:40
💬 Commenter
Cristiano Giuntoli

Courtisé par l’OM et de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi aurait repoussé les avances de Crystal Palace et d’un club saoudien. De son côté, Cristiano Giuntoli serait partant pour devenir le nouveau directeur sportif du club marseillais.

Comme révélé par l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’Olympique de Marseille a fait de Grégory Lorenzi l’une de ses principales cibles pour remplacer Mehdi Benatia au poste de directeur sportif. Pour enrôler l’actuel directeur sportif du Stade Brestois, le club phocéen est à la bataille avec l’OGC Nice, qui est actuellement en pole dans ce dossier

Crystal Palace et un club saoudien ont tenté Lorenzi

Mais Grégory Lorenzi ne serait pas seulement courtisé en France, il le serait également en Angleterre et en Arabie saoudite. Toujours d’après Mohamed Toubache-Ter, Crystal Palace et un club saoudien dont le nom n’a pas filtré auraient fait part de leur intérêt pour l’ancien défenseur central du SC Bastia. Mais ce dernier aurait gentiment refusé ces deux approches, privilégiant un départ à Marseille ou Nice pour se rapprocher de sa Corse natale. 

L’avenir de Grégory Lorenzi devrait donc se jouer entre l’OM et le Gym et la décision finale du concerné est attendue dans les prochains jours. 

Giuntoli emballé par le projet de l’OM

Également ciblé par les dirigeants marseillais pour succéder à Mehdi Benatia, Cristiano Giuntoli serait ouvert à l’idée de devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. L’ancien directeur technique de la Juventus Turin serait intéressé par le projet du club phocéen.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot