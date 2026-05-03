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ASSE : les Verts monteront en Ligue 1 lors de la dernière journée si…

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 14:00
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Les joueurs de l'ASSE

Après sa défaite à Rodez (2-1), l’ASSE devra réussir un dernier coup face à Amiens tout en comptant sur un faux pas du Mans contre Bastia pour décrocher la deuxième place.

Très diminuée, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée ce samedi soir sur la pelouse de Rodez (2-1), pour le compte de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 2. Malgré cette défaite, les Verts peuvent toujours finir deuxièmes et ainsi monter directement en Ligue 1 après le match nul du Mans face au Stade de Reims (1-1).

Les deux scénarios qui enverraient les Verts en Ligue 1 lors de la dernière journée

Toujours troisièmes au classement, les hommes de Philippe Montanier accusent désormais un retard de deux points sur les Manceaux, actuels dauphins de Troyes. Pour leur ravir cette deuxième place, l’ASSE devra s’imposer samedi prochain (20h) face à Amiens, tout en espérant une défaite du Mans dans le même temps sur la pelouse de Bastia. Un succès par au moins deux buts d’écart de Sainté et un match nul du Mans pourrait également permettre aux Stéphanois de reprendre cette deuxième place.

À égalité de points avec le Red Star, quatrième avec 57 unités, l’AS Saint-Étienne dispose, par ailleurs, d’une avance confortable à la différence de buts par rapport aux Franciliens (+8). Sauf scénario totalement improbable avec un énorme carton du Red Star face à Montpellier, les Verts ne devraient donc pas être dépassés par le club

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