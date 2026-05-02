ASSE : hécatombe totale, Montanier va tenter un coup désespéré à Rodez

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À l’occasion de l’avant-dernière journée de Ligue 2, l’ASSE joue très gros ce samedi soir sur la pelouse du Stade Paul-Lignon face à Rodez. Dans un contexte tendu, entre pression du classement et avalanche de blessures, Philippe Montanier s’apprête à opérer un changement majeur.

Un match capital dans la course à la montée

La situation est claire : les Verts n’ont plus le droit à l’erreur. Battue lors de ses deux dernières sorties, l’ASSE a perdu sa deuxième place au profit du Mans et doit impérativement s’imposer pour rester dans la course à la montée directe.

En face, Rodez avance avec une dynamique impressionnante. Invaincus depuis près de six mois en championnat, les Ruthénois espèrent encore accrocher le top 5 et jouer les trouble-fêtes jusqu’au bout. Autant dire que l’affiche s’annonce explosive.

Une hécatombe qui change tout

C’est l’un des éléments clés de ce match : l’ASSE est décimée.

Plusieurs joueurs majeurs manqueront à l’appel :

Chico Lamba (forfait jusqu’à la fin de saison)

Zuriko Davitashvili (entorse)

Mahmoud Jaber (opéré)

Aïmen Moueffek (forfait de dernière minute)

Florian Tardieu, Paul Eymard, Nadir El Jamali également absents

Une liste impressionnante qui réduit considérablement les options de Philippe Montanier, déjà confronté à un effectif limité. Résultat : un changement de système devient inévitable.

Retour à une défense à trois ?

Face aux absences offensives et au manque de solutions, le coach stéphanois devrait abandonner son schéma classique pour passer en 3-4-3, comme rapporté par L’Équipe, avec notamment le retour de Duffus en tant que titulaire : Larsonneur – Pedro, Bernauer, Nadé – Appiah, Boakye, Kanté, Old – Cardona, Stassin, Duffus.

Une composition dictée par les absences mais aussi par la nécessité de surprendre.

Un défi immense face à une équipe en confiance

Sur le papier, la mission s’annonce compliquée :

Rodez est invaincu depuis 18 matchs

L’ASSE arrive avec une dynamique négative

L’effectif stéphanois est largement diminué

Un match charnière pour la saison

Ce déplacement à Rodez pourrait bien être le tournant de la saison stéphanoise.

Les Verts sont OBLIGÉS de gagner ce soir pour rester au contact du Mans, voire les dépasser, et tous les ingrédients sont réunis pour un match à très haute intensité.

Une victoire relancerait totalement l’ASSE dans la course à la montée. Mais une contre-performance, en revanche, pourrait sceller définitivement ses ambitions.