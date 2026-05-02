PSG Mercato : un Parisien veut fuir Luis Enrique, son agent lance l’opération exfiltration !

Le mercato estival du PSG pourrait bien être marqué par un dossier chaud : celui de Gonçalo Ramos. Arrivé avec de grandes attentes en 2023, l’attaquant portugais traverse une saison compliquée, au point de voir son avenir s’assombrir dans la capitale.

Un temps de jeu devenu problématique

Malgré un statut prometteur et un investissement important du club parisien lors de son arrivée, Gonçalo Ramos peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Utilisé de manière irrégulière dans le système de Luis Enrique, il enchaîne les apparitions sans continuité, ce qui freine sa progression.

Cette situation n’est pas nouvelle : déjà considéré comme un “remplaçant de luxe”, l’international portugais a souvent dû se contenter d’un rôle secondaire, malgré des statistiques honorables et une implication reconnue (12 buts pour 14 titularisations).

Aujourd’hui, une tendance claire se dessine : pour continuer à évoluer, Ramos a besoin de jouer davantage, un objectif difficile à atteindre dans l’effectif actuel du PSG.

Un départ envisagé en interne

Selon le compte PSGINSIDE-ACTUS, l’entourage du joueur, notamment son agent Jorge Mendes, a déjà entamé des démarches pour lui trouver une porte de sortie en vue du prochain mercato.

Une initiative qui ne serait pas isolée : le club parisien lui-même ne fermerait pas la porte à un transfert, conscient que la situation pourrait devenir difficile à long terme.

Le joueur, de son côté, reste professionnel et impliqué, mais envisagerait sérieusement un départ pour relancer sa carrière au plus haut niveau. « Preuve de sa transparence, Gonçalo Ramos aurait discuté ouvertement de sa situation avec ses compatriotes portugais présents au club. Une manière de ne rien cacher et de préparer au mieux la suite », ajoute le compte sur X.

Une forte concurrence sur le marché

Malgré son manque de temps de jeu, Gonçalo Ramos conserve une belle cote sur le marché européen. Plusieurs clubs suivent attentivement sa situation, notamment :

Atlético de Madrid

Juventus

AC Milan

Tottenham Hotspur

Récemment, le FC Barcelone avait également été cité dans les discussions.

Un dossier prêt à s’emballer

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été formulée. Mais en coulisses, le dossier s’anime clairement. Le PSG pourrait logiquement attendre une proposition cohérente avec l’investissement initial, estimé à 80 millions d’euros avec bonus.

Une chose est sûre : à l’ouverture du mercato, la situation pourrait rapidement évoluer. Gonçalo Ramos apparaît déjà comme l’un des dossiers majeurs de l’été parisien.