À LA UNE DU 2 MAI 2026
[11:30]FC Nantes : Halilhodzic a trouvé une formule détonnante pour enfoncer l’OM
[11:10]OM Mercato : Greenwood ne veut plus de Marseille, le PSG débarque avec une offre XXL !
[10:50]PSG Mercato : un Parisien veut fuir Luis Enrique, son agent lance l’opération exfiltration !
[10:30]RC Lens : Sage va mettre ses menaces à exécutions face à Nice
[10:10]OM : immense coup dur dans le groupe de Beye face au FC Nantes
[09:50]Revue de presse espagnole : coup de tonnerre pour Mourinho, gros clash et départ acté au Real Madrid
[09:30]OM Mercato : deux signatures bouclées, dont un goleador qui a fait craquer Beye
[09:00]RC Lens Mercato : une oppourtunité en or identifiée en Ligue 1 pour remplacer Abdulhamid ?
[08:00]ASSE : un très mauvais souvenir rattrape les Verts avant le déplacement à Rodez
[07:00]Pronostic OL – Stade Rennais : un choc décisif pour la Ligue des Champions
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un Parisien veut fuir Luis Enrique, son agent lance l’opération exfiltration !

Par William Tertrin - 2 Mai 2026, 10:50
💬 Commenter
Luis Enrique arrivant à Stamford Bridge lors du 8e de finale de C1.

Le mercato estival du PSG pourrait bien être marqué par un dossier chaud : celui de Gonçalo Ramos. Arrivé avec de grandes attentes en 2023, l’attaquant portugais traverse une saison compliquée, au point de voir son avenir s’assombrir dans la capitale.

Un temps de jeu devenu problématique

Malgré un statut prometteur et un investissement important du club parisien lors de son arrivée, Gonçalo Ramos peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Utilisé de manière irrégulière dans le système de Luis Enrique, il enchaîne les apparitions sans continuité, ce qui freine sa progression.

Cette situation n’est pas nouvelle : déjà considéré comme un “remplaçant de luxe”, l’international portugais a souvent dû se contenter d’un rôle secondaire, malgré des statistiques honorables et une implication reconnue (12 buts pour 14 titularisations).

Aujourd’hui, une tendance claire se dessine : pour continuer à évoluer, Ramos a besoin de jouer davantage, un objectif difficile à atteindre dans l’effectif actuel du PSG.

Un départ envisagé en interne

Selon le compte PSGINSIDE-ACTUS, l’entourage du joueur, notamment son agent Jorge Mendes, a déjà entamé des démarches pour lui trouver une porte de sortie en vue du prochain mercato.

Une initiative qui ne serait pas isolée : le club parisien lui-même ne fermerait pas la porte à un transfert, conscient que la situation pourrait devenir difficile à long terme.

Le joueur, de son côté, reste professionnel et impliqué, mais envisagerait sérieusement un départ pour relancer sa carrière au plus haut niveau. « Preuve de sa transparence, Gonçalo Ramos aurait discuté ouvertement de sa situation avec ses compatriotes portugais présents au club. Une manière de ne rien cacher et de préparer au mieux la suite », ajoute le compte sur X.

Une forte concurrence sur le marché

Malgré son manque de temps de jeu, Gonçalo Ramos conserve une belle cote sur le marché européen. Plusieurs clubs suivent attentivement sa situation, notamment :

  • Atlético de Madrid
  • Juventus
  • AC Milan
  • Tottenham Hotspur

Récemment, le FC Barcelone avait également été cité dans les discussions.

Un dossier prêt à s’emballer

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été formulée. Mais en coulisses, le dossier s’anime clairement. Le PSG pourrait logiquement attendre une proposition cohérente avec l’investissement initial, estimé à 80 millions d’euros avec bonus.

Une chose est sûre : à l’ouverture du mercato, la situation pourrait rapidement évoluer. Gonçalo Ramos apparaît déjà comme l’un des dossiers majeurs de l’été parisien.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot