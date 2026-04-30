À LA UNE DU 30 AVR 2026
[19:00]RC Lens : Sage assume son coup de sang à Brest… mais il s’est mis des joueurs à dos
[18:40]OM Mercato : deux transferts en préparation, une annonce a déjà été faite à Beye
[18:20]FC Nantes : Halilhodzic cash sur le maintien… les Kita, Castro et Kantari ont pris très cher !
[18:00]ASSE : deux anciens Verts ou un ancien du RC Lens pour jouer un mauvais tour en Ligue 1 ?
[17:40]Stade Rennais Mercato : un attaquant qui a snobé l’équipe de France a signé !
[17:20]RC Lens Mercato : Saint-Maximin a fixé une condition claire pour prolonger
[17:00]PSG Mercato : un géant dégaine son atout majeur pour arracher Bouaddi (LOSC) à Paris
[16:40]ASSE : Larsonneur fait son mea culpa, Montanier lui envoie un message fort
[16:20]OM : Beye acte un retour pour Nantes, dénonce des mensonges et évoque le cas Greenwood
[16:00]FC Nantes : une bonne nouvelle mais trois inquiétudes pour Halilhodzic avant l’OM
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un géant dégaine son atout majeur pour arracher Bouaddi (LOSC) à Paris

Par William Tertrin - 30 Avr 2026, 17:00
💬 Commenter

Le nom d’Ayyoub Bouaddi est désormais sur toutes les lèvres. À seulement 18 ans, le milieu du LOSC Lille s’impose comme l’un des talents les plus convoités du marché, au point d’attirer les géants européens… et de devenir une priorité stratégique du PSG.

Une bataille européenne déjà lancée

Selon le journaliste Abdellah Boulma, Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich surveillent de très près la progression fulgurante du jeune international Espoirs.

Manchester United (3e de Premier League) serait même passé à l’offensive en multipliant les démarches pour rencontrer l’entourage du joueur, allant jusqu’à envisager un atout majeur qui se nomme Sir Alex Ferguson pour le convaincre.

Mais dans cette course, le PSG n’est pas un outsider : bien au contraire.

Le PSG a déjà une longueur d’avance

Le club de la capitale suit Ayyoub Bouaddi depuis plusieurs mois et a déjà avancé concrètement sur le dossier. Des discussions ont été entamées avec son entourage, et le projet sportif parisien aurait été présenté au joueur.

Dans la stratégie de recrutement du PSG — axée sur les jeunes talents du championnat français — Bouaddi coche toutes les cases : précocité, maturité et énorme potentiel.

Paris envisagerait même d’accélérer dans les prochaines semaines avec des échanges prévus avec Lille, preuve d’un intérêt devenu prioritaire.

Un prix déjà fixé… et une concurrence féroce

Le LOSC, conscient de tenir une pépite rare, n’a aucune intention de brader son joueur. Sous contrat longue durée (jusqu’en 2029), Bouaddi représente un actif majeur pour le club nordiste.

Sa valeur pourrait atteindre environ 60 millions d’euros, un montant qui n’effraie pas les cadors européens.

Et c’est là que le PSG devra faire la différence : face à la puissance financière de la Premier League et à l’attractivité du Bayern, Paris devra convaincre sportivement.

Pourquoi Bouaddi fascine autant ?

Formé à Lille, Ayyoub Bouaddi s’est imposé très tôt comme un phénomène de précocité. Il a notamment débuté en professionnel à 16 ans et enchaîne déjà les matchs de haut niveau, avec une maturité impressionnante pour son âge.

Profil complet, intelligence de jeu, capacité à résister au pressing… le milieu français incarne le prototype du joueur moderne recherché par les plus grands clubs européens.

Un dossier stratégique pour le PSG

Dans un mercato où le PSG cherche à bâtir un effectif jeune et durable, le dossier Bouaddi pourrait rapidement devenir central.

Mais une question reste en suspens : Paris pourra-t-il résister à la pression anglaise et allemande ?

Une chose est sûre : le feuilleton Bouaddi ne fait que commencer.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot