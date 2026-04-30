PSG Mercato : un géant dégaine son atout majeur pour arracher Bouaddi (LOSC) à Paris

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le nom d’Ayyoub Bouaddi est désormais sur toutes les lèvres. À seulement 18 ans, le milieu du LOSC Lille s’impose comme l’un des talents les plus convoités du marché, au point d’attirer les géants européens… et de devenir une priorité stratégique du PSG.

Une bataille européenne déjà lancée

Selon le journaliste Abdellah Boulma, Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich surveillent de très près la progression fulgurante du jeune international Espoirs.

Manchester United (3e de Premier League) serait même passé à l’offensive en multipliant les démarches pour rencontrer l’entourage du joueur, allant jusqu’à envisager un atout majeur qui se nomme Sir Alex Ferguson pour le convaincre.

Mais dans cette course, le PSG n’est pas un outsider : bien au contraire.

Le PSG a déjà une longueur d’avance

Le club de la capitale suit Ayyoub Bouaddi depuis plusieurs mois et a déjà avancé concrètement sur le dossier. Des discussions ont été entamées avec son entourage, et le projet sportif parisien aurait été présenté au joueur.

Dans la stratégie de recrutement du PSG — axée sur les jeunes talents du championnat français — Bouaddi coche toutes les cases : précocité, maturité et énorme potentiel.

Paris envisagerait même d’accélérer dans les prochaines semaines avec des échanges prévus avec Lille, preuve d’un intérêt devenu prioritaire.

Un prix déjà fixé… et une concurrence féroce

Le LOSC, conscient de tenir une pépite rare, n’a aucune intention de brader son joueur. Sous contrat longue durée (jusqu’en 2029), Bouaddi représente un actif majeur pour le club nordiste.

Sa valeur pourrait atteindre environ 60 millions d’euros, un montant qui n’effraie pas les cadors européens.

Et c’est là que le PSG devra faire la différence : face à la puissance financière de la Premier League et à l’attractivité du Bayern, Paris devra convaincre sportivement.

Pourquoi Bouaddi fascine autant ?

Formé à Lille, Ayyoub Bouaddi s’est imposé très tôt comme un phénomène de précocité. Il a notamment débuté en professionnel à 16 ans et enchaîne déjà les matchs de haut niveau, avec une maturité impressionnante pour son âge.

Profil complet, intelligence de jeu, capacité à résister au pressing… le milieu français incarne le prototype du joueur moderne recherché par les plus grands clubs européens.

Un dossier stratégique pour le PSG

Dans un mercato où le PSG cherche à bâtir un effectif jeune et durable, le dossier Bouaddi pourrait rapidement devenir central.

Mais une question reste en suspens : Paris pourra-t-il résister à la pression anglaise et allemande ?

Une chose est sûre : le feuilleton Bouaddi ne fait que commencer.