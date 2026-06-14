PSG Mercato : un Parisien se rapproche d’un autre cador de Ligue 1

En partance du PSG cet été, Martin James se dirigerait vers le LOSC.

Comme nous vous le relayions ce dimanche matin, Martin James, quatrième dans la hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain cette saison, aurait pris la décision de quitter librement le club de la capitale cet été. Le jeune portier français aurait en effet décliné la proposition de contrat professionnel formulée par les dirigeants parisiens, préférant poursuivre sa progression dans un environnement lui offrant davantage de perspectives de temps de jeu.

Martin James en route vers le LOSC ?

Et son futur point de chute pourrait déjà être connu. Selon les informations du 10 Sport, Martin James serait en discussions avancées avec le LOSC. Le club nordiste serait prêt à lui offrir une place au sein de son effectif professionnel dès son arrivée, un argument de poids dans la réflexion du gardien de 18 ans. Lille verrait en lui un pari sur l’avenir et pourrait rapidement finaliser son recrutement afin de devancer la concurrence sur ce dossier prometteur.