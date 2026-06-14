PSG Mercato : le premier départ de l’été est acté !

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Arrivant au terme de son contrat avec le PSG cet été, Martin James ne devrait pas poursuivre l’aventure dans la capitale française.

Le premier départ de l’été pourrait être acté du côté du Paris Saint-Germain. Selon les informations du Parisien, Martin James aurait pris la décision de quitter le club de la capitale malgré une proposition formulée par les dirigeants parisiens pour lui faire signer son premier contrat professionnel. Le jeune gardien souhaiterait privilégier un projet lui offrant de meilleures perspectives de temps de jeu afin de poursuivre sa progression.

Martin James va partir libre

Arrivé à Paris à l’été 2022, le portier français de 18 ans ne sera finalement jamais apparu sous le maillot de l’équipe première du double champion d’Europe en titre. Cette saison, il occupait la quatrième place dans la hiérarchie des gardiens du PSG derrière Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin.

Régulièrement convoqué avec les équipes de jeunes, Martin James était considéré comme l’un des gardiens prometteurs du centre de formation parisien, mais la forte concurrence à son poste semble l’avoir convaincu de tenter sa chance ailleurs.