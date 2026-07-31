PSG Mercato : un ancien de Ligue 1 pousse pour signer à Paris !

Eli Junior Kroupi n’aurait pas changé de cap malgré sa récente opération. L’attaquant français de Bournemouth conserverait une forte volonté de rejoindre le PSG.

La récente opération d’Eli Junior Kroupi ne semble pas avoir refroidi ses envies de départ. Selon les informations de l’insider Djaameel, le joueur de 20 ans veut toujours s’engager en faveur du Paris Saint-Germain.

Il y a quelques jours, l’ancien de Lorient a été victime d’une fracture du cinquième métatarse, et sera out pour une durée estimée entre 3 et 4 mois. Ce contretemps médical ne remettrait toutefois pas en cause la position du natif de Lorient, déjà disposé à pousser pour rejoindre la capitale.

Eli Junior Kroupi veut rejoindre le PSG. Malgré sa récente opération, le joueur conserve sa forte volonté de s’engager en faveur du club parisien. — @ActuL1_ https://x.com/ActuL1_/status/2083193823040012735

Un profil apprécié par Luis Enrique

Le PSG n’est clairement pas insensible au profil de l’attaquant français. Luis Enrique apprécie notamment ses qualités, alors que Paris continue de surveiller les éléments prometteurs capables de s’inscrire dans son projet à long terme, à l’image de la signature imminente de Maghnes Akliouche.

À seulement 20 ans, l’ancien Lorientais sort d’une très belle saison à Bournemouth. Sa valeur marchande, estimée à 15 M€ en 2025, a atteint 70 M€ lors de la dernière actualisation du 3 juin dernier sur Transfermarkt. Une progression qui illustre le nouveau statut pris par le jeune attaquant.

Bournemouth garde la main

La volonté du joueur ne suffira cependant pas à débloquer le dossier. Sous contrat avec Bournemouth, Kroupi reste dépendant de la position du club anglais, qui avait déjà adressé une première réponse au PSG.

Son opération ajoute également un élément à prendre en compte avant toute avancée concrète. Pour l’heure, aucun accord entre les différentes parties n’est annoncé. Mais du côté du joueur, le cap resterait clairement fixé sur Paris.