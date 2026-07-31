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FRANCE

OM Mercato : Lorenzi tient un gros coup… déjà compromis en coulisses

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 18:20
Grégory Lorenzi (OM)

En quête d’un latéral droit, l’OM aurait pris des renseignements sur Lutsharel Geertruida. Mais les émoluments du défenseur néerlandais du RB Leipzig semblent difficilement compatibles avec la nouvelle politique salariale marseillaise.

Grégory Lorenzi continue d’explorer le marché pour renforcer le couloir droit de l’OM. Selon La Provence, le directeur sportif olympien aurait récemment sondé la piste Lutsharel Geertruida (26 ans), sous contrat avec le RB Leipzig.

Pour rappel, Geertruida était une piste de Medhi Benatia l’été dernier. Il y avait même un accord contractuel avec le joueur, dans le cadre d’un prêt, avant qu’il ne décide d’aller à Sunderland.

Un salaire incompatible avec les nouveaux standards

Mais le principal obstacle, comme toujours, se trouve du côté du salaire du défenseur, estimé à plus de 4 millions d’euros bruts par an. Marseille souhaite réduire drastiquement sa masse salariale et s’impose désormais un cadre strict lors de ses négociations. Les exigences entourant Geertruida dépasseraient ces nouveaux standards.

L’OM ne souhaiterait pas dépasser 100 000 euros brut mensuels pour une recrue. Le plafond pourrait grimper à 150 000 euros pour un renfort exceptionnel.

— @LaTribuneOM https://x.com/LaTribuneOM/status/2082933344614903891

Dans ces conditions, la piste menant à Geertruida apparaît compromise en l’état. Le Néerlandais conserve pourtant une belle cote sur le marché, avec une valeur estimée à 20 M€ après avoir atteint un pic à 35 M€ en 2023.

L’OM doit chercher une alternative

À moins d’un effort conséquent du joueur ou d’un montage favorable, la direction phocéenne devrait donc se tourner vers une solution moins coûteuse. Le profil recherché reste celui d’un élément capable d’apporter une véritable concurrence dans le couloir droit sans déséquilibrer les finances du club.

En attendant une avancée sur un autre dossier, l’OM devra composer avec ses solutions internes. Le cas Geertruida illustre surtout la nouvelle ligne marseillaise : les qualités sportives ne suffisent plus si les conditions salariales sortent du cadre fixé.

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