OM : Le jackpot à 25 M€ finalement à la trappe ?

Le Bayer Leverkusen avance sur une autre piste que Facundo Medina pour renforcer son flanc gauche. Le club allemand négocie désormais avec Naples pour Miguel Gutiérrez, ce qui pourrait rebattre les cartes dans le dossier du défenseur de l’OM.

Leverkusen accélère pour Gutiérrez

Facundo Medina pourrait finalement rester à l’OM. Selon le journaliste Matteo Moretto, Miguel Gutiérrez est proche du Bayer Leverkusen. Des négociations sont en cours entre le club allemand et Naples, où évolue actuellement le latéral gauche espagnol.

Le joueur de 25 ans, passé par Girona, dispose d’une valeur marchande estimée à 22 M€ selon les données de Transfermarkt. Celle-ci avait même atteint 25 M€ en juin 2024, après une progression spectaculaire depuis 2020.

Medina était en balance avec l’Espagnol

Cette avancée confirme les informations de Bild relayées ces derniers jours. Leverkusen devait choisir son nouveau latéral gauche entre Miguel Gutiérrez et Facundo Medina, dont le prix était alors situé entre 20 et 25 M€.

Tout doit se jouer d’ici samedi pour Facundo Medina. Le défenseur marseillais, valorisé entre 20 et 25 M€, est en balance avec Miguel Gutiérrez. — @LaTribuneOM https://x.com/LaTribuneOM/status/2082460482422685891

La proximité des positions occupées par les deux joueurs explique cette mise en concurrence, même si Medina présente un profil davantage axial dans une défense à trois.

Une mauvaise nouvelle encore à confirmer pour l’OM

Si Leverkusen finalise l’arrivée de Gutiérrez, la piste menant au défenseur argentin de l’OM pourrait logiquement se refermer. Ce scénario offrirait peu d’air à la direction phocéenne, qui verrait disparaître l’un des prétendants les plus concrets.

À ce stade, aucun accord définitif n’est toutefois annoncé entre Naples et le Bayer. Le dossier Medina reste donc ouvert, même si les discussions engagées pour Gutiérrez semblent désormais faire pencher la balance en faveur de l’Espagnol.