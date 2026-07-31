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FRANCE

RC Lens Mercato : un flop de Leca recalé au dernier moment après un accord trouvé

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 15:20

Alors qu’un accord semblait trouvé avec Konyaspor pour relancer sa carrière après son prêt au RC Lens, Arthur Masuaku voit finalement le transfert capoter au dernier moment.

Après un passage peu concluant de six mois au RC Lens, Arthur Masuaku est de retour à Sunderland mais n’a toujours pas réglé la question de son avenir. Le latéral gauche, qui n’avait disputé que quatre rencontres avec Sunderland avant son prêt au Racing, aurait pu retrouver la Turquie.

Selon plusieurs sources turques, Konyaspor s’est penché sur son profil. Neuvième de Süper Lig la saison passée, le club qui a recruté Chidozie Awaziem, parti du FC Nantes pour rejoindre la formation turque, aurait même trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert de l’arrière gauche congolais. Mais finalement, les dirigeants du club turc ont renoncé et ne veulent plus du congolais dans leur club ! Une issue assez surprenante.

Un championnat qu’il connaît bien

La piste turque n’aurait rien d’un saut dans l’inconnu pour l’international de la RD Congo. Masuaku a porté les couleurs de Beşiktaş entre 2022 et 2025, avant de rejoindre Sunderland. Son expérience du championnat aurait donc constitué un atout pour Konyaspor

À 32 ans, le défenseur souhaite prioritairement poursuivre sa carrière en Europe. La Süper Lig répondait à ce souhait et représentait une porte de sortie crédible, alors que son temps de jeu à Sunderland demeure très limité.

Après un prêt peu concluant dans la maison lensoise, reste à voir si Masuaku réussira à trouver une porte de sortie. Mais ça ne sera visiblement pas à Konyaspor…

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