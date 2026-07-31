Ancien de l’OL, Jordan Ferri (Sampdoria, 34 ans) pourrait revenir en France plus tôt que prévu, notamment en Ligue 2.

Jordan Ferri pourrait bientôt retrouver les pelouses françaises. L’ancien milieu de terrain de l’OL et de Montpellier avait quitté la Ligue 1 l’été dernier pour découvrir le football italien.

Une première saison compliquée en Italie

À 33 ans, le Français avait choisi de traverser les Alpes afin de rejoindre la Sampdoria, pensionnaire de Serie B. Mais son aventure italienne ne s’est pas déroulée comme prévu. Peu utilisé, Jordan Ferri pourrait déjà envisager un retour en France. Une situation qui pourrait le conduire à affronter l’ASSE et le FC Nantes dès la saison prochaine. Après avoir connu une longue carrière en France, Jordan Ferri souhaitait relever un nouveau défi. Le milieu de terrain avait notamment laissé son empreinte à l’OL avant de poursuivre son parcours à Montpellier.

Son arrivée à la Sampdoria devait lui permettre de découvrir un nouveau championnat et un nouvel environnement. Mais le Français n’a pas réussi à s’imposer. Lors de sa première saison en Italie, Jordan Ferri n’a disputé que six rencontres toutes compétitions confondues. Un temps de jeu très limité pour un joueur habitué à occuper un rôle important dans ses différentes équipes. Cette situation pourrait l’inciter à chercher une nouvelle destination dès cet été.

Ferri prêt à revenir en France

Malgré cette expérience difficile, Jordan Ferri resterait très motivé. À 34 ans, le milieu de terrain souhaiterait repartir sur de nouvelles bases. Selon Foot Mercato, l’ancien Lyonnais envisagerait un retour en Ligue 1 ou en Ligue 2 si un projet intéressant lui était proposé. Le joueur ne fermerait donc pas la porte à un retour dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Plusieurs clubs français pourraient être séduits par son expérience et son profil. Son avenir dépendra toutefois des opportunités qui se présenteront durant le mercato. Ferri possède une expérience importante du football professionnel. Le milieu de terrain compte déjà 505 rencontres disputées chez les professionnels. Il a également inscrit 29 buts et délivré 36 passes décisives au cours de sa carrière.

Son volume de jeu et son activité dans l’entrejeu pourraient encore rendre de précieux services. Un retour en Ligue 2 pourrait placer Jordan Ferri sur la route de l’ASSE. Mais son histoire avec les Verts reste particulièrement sensible. L’ancien Lyonnais est toujours très mal vu par une partie des supporters stéphanois en raison d’un épisode resté dans les mémoires. Lors d’un derby entre l’OL et l’ASSE, Jordan Ferri avait gravement blessé Robert Beric. L’attaquant slovène avait subi une blessure très sérieuse après une intervention du milieu lyonnais. Cet épisode avait profondément marqué les supporters des Verts. Si Jordan Ferri rejoignait un club de Ligue 2, ses retrouvailles avec Saint-Étienne pourraient donc être particulièrement tendues.