RC Lens : le LOSC provoque un énorme fou rire chez les supporters sang et or

Le LOSC a dévoilé une tunique extérieure inspirée de son blason des années 1990. La campagne de communication lilloise a rapidement fait réagir certains supporters du RC Lens.

« Plus qu’une passion. Un héritage. » Pour présenter son nouveau maillot extérieur ce vendredi, le LOSC a choisi de jouer la carte de l’histoire. Posé sur le cœur, l’ancien blason des années 1990 occupe une place centrale sur cette tunique rouge et blanche conçue par New Balance.

Le communiqué publié sur le site officiel du LOSC accompagne cette campagne tournée vers l’identité du club. Une manière de réunir passé et présent, alors que les Dogues continuent de mettre en avant leur ancrage local.

Les supporters lensois dénoncent une copie

Cette présentation n’est toutefois pas passée inaperçue chez le voisin lensois. Sur X, bon nombre de supporters ont tout de suite fait le rapprochement entre la campagne vidéo du rival lillois et celle mise en place par Adidas début juin. Une accusation de plagiat qui repose sur la ressemblance tout de même frappante entre les deux campagnes sur certaines séquences.

Dans les réponses, certains internautes évoquent plutôt l’hypothèse d’une même agence sollicitée par les deux clubs. Ce nouvel épisode nourrit ainsi une rivalité régionale qui dépasse largement les confrontations directes.