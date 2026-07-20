La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Longtemps sur la piste d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), le PSG aurait décidé de jeter l’éponge.

Ayyoub Bouaddi ne devrait pas rejoindre le PSG cet été. Selon Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe, le PSG ne prévoit finalement pas de recruter de milieu de terrain lors de ce mercato estival. Une décision qui entraîne de facto la fermeture du dossier Ayyoub Bouaddi, même si Paris avait bien pris des renseignements sur la situation du jeune talent du LOSC.

Le PSG abandonne la piste Bouaddi

Les discussions étaient restées indirectes et n’avaient jamais débouché sur une offensive concrète. Le choix du PSG s’explique notamment par la volonté de faire confiance aux joueurs déjà présents dans l’effectif. Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Lucas Beraldo ont récemment prolongé leur contrat et devraient occuper une place importante dans le secteur au milieu de terrain la saison prochaine.

De son côté, Désiré Doué représente également une solution supplémentaire dans l’entrejeu pour Luis Enrique. Avec ces différentes options, le club de la capitale estime ne pas avoir besoin d’ajouter un nouveau profil à ce poste. Cette décision parisienne ne devrait toutefois pas calmer les convoitises autour d’Ayyoub Bouaddi.

Le LOSC garde la main

À seulement 18 ans, le milieu du LOSC reste considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Le Real Madrid et le FC Barcelone figurent notamment parmi les clubs régulièrement associés au jeune Français, même si aucune opération concrète n’a pour l’instant abouti. Sous contrat avec le LOSC, Bouaddi représente un dossier stratégique pour

Olivier Létang et les dirigeants lillois. Le club nordiste souhaite idéalement conserver son joyau une saison supplémentaire afin de poursuivre son développement avant un éventuel départ XXL. La piste du PSG semble donc désormais écartée, mais l’avenir européen d’Ayyoub Bouaddi reste l’un des grands feuilletons du mercato.