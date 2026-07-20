PSG : Liverpool offre une porte de sortie en or pour Barcola

Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait connaître une accélération spectaculaire. Liverpool aurait fait de Bradley Barcola sa grande priorité offensive et préparerait une proposition de 100 millions d’euros. Une offre XXL susceptible de faire réfléchir Paris, alors que les discussions concernant la prolongation de l’ancien Lyonnais restent compliquées.

Liverpool veut frapper très fort

Le marché parisien pourrait enfin s’animer après la fin de la Coupe du monde. Luis Campos doit finaliser plusieurs arrivées, mais également trancher l’avenir de certains joueurs offensifs.

Le dossier le plus brûlant concerne désormais Bradley Barcola. Selon les informations de Sébastien Vidal, Liverpool préparerait une offre de 100 millions d’euros pour convaincre le PSG de céder l’international français.

Après avoir été devancé par Paris dans le dossier Yan Diomandé, le club anglais aurait fait du Parisien sa nouvelle priorité. Les Reds apprécient sa vitesse, sa capacité à provoquer et sa polyvalence sur le front de l’attaque. Il correspondrait parfaitement au profil recherché pour ouvrir un nouveau cycle offensif à Anfield.

Barcola réclame des garanties au PSG

Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas nécessairement vendre Bradley Barcola. Le club travaille depuis plusieurs mois sur une prolongation de son contrat, mais les négociations n’ont pas encore abouti.

L’ancien joueur de l’OL souhaiterait obtenir des garanties sur son importance dans le projet de Luis Enrique. Malgré ses performances, il a parfois dû se contenter d’un rôle secondaire lors des plus grandes rencontres, derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou Khvicha Kvaratskhelia.

La possible arrivée d’un nouvel ailier pourrait encore renforcer ses interrogations. À 23 ans, Barcola souhaite continuer à progresser, mais aussi bénéficier d’un temps de jeu correspondant à son nouveau statut.

Liverpool pourrait justement lui offrir un rôle central. Les discussions entre le PSG et son joueur seront donc déterminantes. Si Barcola refuse de prolonger ou réclame un départ, Paris pourrait finir par ouvrir la porte.

Une offre impossible à refuser ?

À 100 millions d’euros, le PSG réaliserait une plus-value considérable sur un joueur recruté à l’OL pour environ 45 millions d’euros en 2023.

Le club parisien n’a aucune obligation financière de vendre. Mais une telle proposition pourrait permettre à Luis Campos de financer plusieurs arrivées tout en évitant de conserver un joueur insatisfait de son utilisation.

Paris devra néanmoins mesurer le risque sportif. Barcola reste l’un des attaquants français les plus prometteurs de sa génération. Sa vitesse et son profil de véritable ailier sont précieux dans un effectif où peu de joueurs possèdent les mêmes qualités.

Le céder à seulement 23 ans pourrait aussi devenir un énorme regret s’il explosait définitivement en Premier League. Le PSG ne devrait donc accepter de négocier qu’en cas de volonté claire du joueur et de proposition réellement exceptionnelle.

Yan Diomandé déjà désigné comme son successeur

La direction parisienne aurait déjà anticipé un éventuel départ. Le PSG travaille depuis plusieurs semaines sur Yan Diomandé, l’ailier ivoirien du RB Leipzig.

Âgé de 19 ans, Diomandé est considéré comme l’un des joueurs offensifs les plus prometteurs du marché. Sa capacité à éliminer, sa vitesse et son potentiel en font un candidat naturel pour prendre la succession de Barcola.

Liverpool avait également tenté de le recruter avant que le joueur ne donne sa préférence au PSG. Les dirigeants parisiens cherchent désormais à faire baisser le prix réclamé par Leipzig, qui reste particulièrement élevé.

Le scénario semble donc limpide : une arrivée de Diomandé pourrait faciliter la vente de Barcola à Liverpool, tandis que le chèque anglais permettrait de financer l’opération.

Le grand ménage se prépare en attaque

Bradley Barcola n’est pas le seul attaquant susceptible de quitter la capitale. Gonçalo Ramos est déjà parti et Lee Kang-in devrait également faire ses valises. Ibrahim Mbaye aurait quant à lui demandé à être transféré, même si aucune destination ne se dégage encore.

Le secteur offensif parisien pourrait donc être profondément remanié. Luis Campos doit trouver le bon équilibre entre la conservation des joueurs majeurs, l’arrivée de nouveaux talents et les opportunités financières offertes par le marché.

Pour Barcola, les prochains échanges avec la direction seront décisifs. Le PSG souhaite le prolonger, Liverpool veut en faire l’un de ses nouveaux visages et une proposition de 100 millions d’euros se prépare. Jamais depuis son arrivée à Paris, l’ancien Lyonnais n’avait semblé aussi proche d’un départ.