PSG Mercato : bonne nouvelle pour le transfert de Ferran Torres

Le PSG serait désormais bien positionné pour accueillir Ferran Torres.

Le dossier Ferran Torres prend de l’ampleur. Selon les informations rapportées par Sport, la tendance serait favorable à une arrivée de l’international espagnol au PSG. Le club parisien et le FC Barcelone doivent toutefois encore s’entendre sur les modalités d’un éventuel transfert.

Le profil du joueur plaît notamment à Luis Enrique, qui connaît parfaitement Ferran Torres depuis son passage à la tête de la sélection espagnole. Sa polyvalence, capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe, correspond aux recherches parisiennes pour renforcer le secteur offensif.

Une situation devenue compliquée au Barça

Du côté du FC Barcelone, Ferran Torres ne disposerait pas des garanties espérées. Le club catalan ne souhaiterait pas lui confier le rôle d’avant-centre numéro un et chercherait toujours à recruter un attaquant capable d’occuper cette position.

Le Barça n’aurait également engagé aucune discussion concrète pour prolonger son contrat, une situation qui aurait provoqué une certaine déception chez le joueur espagnol. Son bail court actuellement jusqu’en 2027, mais un départ pourrait permettre au club catalan de récupérer une indemnité de transfert.

Un accord reste à trouver

Même si le dossier semble avancer, rien n’est encore officiellement conclu. Le PSG doit désormais convaincre Barcelone et trouver un terrain d’entente financier pour finaliser l’opération.

À 26 ans, Ferran Torres pourrait donc connaître un nouveau défi en Ligue 1 et retrouver un entraîneur qui apprécie particulièrement son profil. Paris espère rapidement boucler ce dossier afin de renforcer son attaque avant la reprise de la saison.