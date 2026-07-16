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FRANCE

PSG Mercato : c’est imminent pour Yan Diomandé !

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 21:20

Le PSG accélère sur le dossier Yan Diomandé.

Le PSG pourrait bientôt tenir son premier renfort offensif de l’été. D’après les informations de Ben Jacobs pour talkSPORT, le club de la capitale est tout proche de recruter Yan Diomandé, jeune international espoir de Leipzig très convoité sur le marché des transferts.

Âgé de 19 ans, Diomandé s’est imposé comme un profil particulièrement apprécié pour sa vitesse, sa capacité à éliminer en un contre un et son potentiel de développement. Luis Enrique verrait en lui un joueur capable de s’intégrer progressivement à son effectif tout en incarnant l’avenir du secteur offensif parisien.

Si aucun accord définitif n’a encore été officialisé, les discussions seraient désormais bien avancées. Le PSG souhaite rapidement finaliser l’opération afin d’éviter toute concurrence de dernière minute, comme celle de Liverpool, et offrir au technicien espagnol un nouvel atout avant la reprise de la saison.

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