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FRANCE

FC Nantes : Michel Der Zakarian a réglé un dossier chaud du mercato

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 20:20
Michel Der Zakarian

À deux jours du deuxième match amical du FC Nantes face à Lorient, Michel Der Zakarian a clarifié la hiérarchie des gardiens.

Le dossier des gardiens est désormais tranché au FC Nantes. Présent en conférence de presse ce jeudi, Michel Der Zakarian a confirmé que Maxime Dupé, recruté cet été, est aujourd’hui son gardien titulaire pour débuter la saison.

De retour à l’entraînement après sa participation à la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire et un prêt d’une saison au Panathinaïkos, Alban Lafont devra patienter… ou envisager un départ. Malgré ses 37 rencontres disputées en Grèce la saison passée, le portier de 27 ans ne fait plus figure de priorité dans les plans de son entraîneur.

Un départ toujours privilégié

« Il est là avec nous aujourd’hui, à lui de travailler. Il était à la Coupe du monde, il est revenu assez vite, il avait envie de travailler. La priorité, c’est Max (Dupé) aujourd’hui, ce n’est pas Alban (Lafont) », a-t-il déclaré, comme le rapporte L’Équipe. Relancé sur un éventuel départ de Lafont, le technicien nantais a également laissé entendre que cette option est privilégiée : « Oui, bien sûr. Mais s’il est amené à rester, il s’entraînera avec nous et après on verra. »

Sous contrat jusqu’en 2027, Alban Lafont, qui compte 198 matchs sous les couleurs nantaises, semble désormais s’éloigner un peu plus d’un retour dans les buts des Canaris, où Maxime Dupé part avec une nette longueur d’avance avant le début de la saison.

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