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FRANCE

FC Nantes : Michel Der Zakarian annonce une décision radicale pour Mostafa Mohamed

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 18:40
Mostafa Mohamed, l'attaquant du FC Nantes.

Toujours introuvable depuis la reprise de l’entraînement du FC Nantes, Mostafa Mohamed continue d’alimenter les tensions.

Le feuilleton Mostafa Mohamed est loin d’être terminé. Absent depuis la reprise de l’entraînement des Canaris, l’attaquant égyptien n’a toujours pas rejoint le groupe dirigé par Michel Der Zakarian, fraîchement revenu sur le banc nantais après la relégation en Ligue 2.

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur nantais a livré une nouvelle sortie très ferme sur la situation de son joueur, notamment avec une décision logique concernant son salaire, comme le rapporte Ouest-France : « On ne sait pas où il est. On l’appelle, des fois, il ne répond pas. C’est le club qui appelle, moi, je ne l’ai pas appelé. On ne le paye pas, c’est tout. C’est lui qui est en faute, pas nous. »

Une forte baisse de salaire après la relégation

Pour rappel, cette absence prolongée serait liée à la forte baisse de salaire prévue après la relégation du FC Nantes en Ligue 2. Le joueur de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2027, n’aurait toujours pas donné d’explication officielle à son club, qui applique désormais des retenues sur salaire en raison de son absence injustifiée.

L’avenir de Mostafa Mohamed sur les bords de l’Erdre apparaît plus incertain que jamais, alors que le FC Nantes poursuit sa préparation estivale sans son avant-centre.

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