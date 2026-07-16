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FRANCE

RC Lens Mercato : un défenseur signe jusqu’en 2030 (officiel)

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 17:40

De retour d’un prêt formateur au SM Caen, le jeune Souleymane Sagnan poursuit son aventure avec le RC Lens.

Pur produit de La Gaillette Gervais-Martel, Souleymane Sagnan poursuit son ascension sous les couleurs sang et or. Le RC Lens a officialisé ce jeudi la prolongation de contrat de son défenseur jusqu’en 2030, quelques semaines après son retour d’un prêt concluant au SM Caen, où il a disputé 17 rencontres en Ligue 3 lors de la saison 2025-2026.

International malien U23, le gaucher de 1,87 m s’est distingué au fil de sa formation par sa qualité de relance, sa sérénité sous pression et sa solidité dans les duels. Après avoir franchi toutes les étapes à Lens, de la catégorie U17 jusqu’à la réserve, il avait également participé à la campagne de Youth League, avant de signer son premier contrat professionnel en 2025.

Avec cette prolongation jusqu’en 2030, le Racing sécurise l’avenir d’un joueur considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs issus de son centre de formation. Une marque de confiance qui pourrait permettre à Souleymane Sagnan de s’installer progressivement dans la rotation de Dino Toppmöller comme central gauche.

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